Ünnepi készülődésben Csallóközcsütörtök és Nemeshódos

November 9-én, szombaton Márton-napi kézműveskedésre invitálják a gyerekeket a Játékvár Játszóházba, ahol lámpásokat és őszi dekorációkat készítenek majd. A foglalkozás vendége, Miklós Judit lesz, aki a kosárfonás rejtelmeibe avatja be az érdeklődőket. Az együtt alkotás és kézműveskedés mellett a szervezők fontosnak tartják Szent Márton életének tanításait és gazdag örökségét.

Szent Márton élete és tanítása azt gondolom, hogy nem veszíthet aktualitásából, mert a gyerekeket, különösen a mai korban még inkább együttérzésre kell nevelnünk. Lámpáskészítés közben erről is fogunk beszélgetni. De arról is szót ejtünk, hogyan sietett a koldusok segítségére Szent Márton. Szeretnénk a gyerekekben megerősíteni azt, ha bennünk ott van a jó szándék, akkor adni is tudunk belőle. Vegyük észre, ha egy embertársunk segítségre szorul és nyújtsunk kezet. Egy-egy ilyen lépés ránk magunkra is hatással lehet, hiszen a jó cselekedet ránk is visszaszáll. Akiknél ez családi körben már megvan, ezt erősítenünk kell. Azokban pedig, akik otthonról nem hoznak ilyesmit, elültetjük a szikráját