Új fészekkel várják vissza a gólyákat Farkasdon

A polgármester, Restár János kezdeményezésére új gólyafészket helyeztek ki a községi hivatal közelében lévő villanypóznára. A feladatra a Balog család három tagja, Balog Lajos és két fia, Lajos és Krisztián vállalkoztak. Munkájukat Pál Péter helyi állatorvos segítette, aki 2020-ban megkapta az Új Szótól az Év embere díjat a madármentésben és állatvédelemben tett erőfeszítéseiért. “Az ötlet nem tőlem származik, csak abban segítettem, hogy úgy lehessen kivitelezni a fészket, hogy az megfeleljen a gólyáknak. Várhatóan lassan megérkeznek az elsők, általában március közepén-végén szoktak hazaszállingózni a költöző madarak. Idén nagy meglepetésemre már januárban láttam örvös galambokat, ami nagyon korai visszatérés. Az éghajlatváltozást ez alapján is meg lehet figyelni, hogy évről évre egyre korábban hazaköltöznek a madarak és változik a viselkedésük is. Az utóbbi pár évben szinte egy-egy héttel hamarabb lehetett megfigyelni az első hazaérkező madarakat. A fecskéket például két évvel ezelőtt csak áprilisban láttam először, de tavaly már márciusban itt voltak” - mondta el Pál Péter. Ifjabb Balog Lajos elmondása alapján a polgármester az édesapját szólította meg ezzel a feladattal, akinek testvérével, Krisztiánnal segítettek a kivitelezésben. “Mindig is voltak Farkasdon gólyák, de néhány éve tönkrement a fészek és azóta nincs gólya a faluban. Valamikor minden faluban lehetett gólyát látni és hiányzik a helyieknek, ezért fogtunk neki szívesen a fészekkészítésnek. Azt reméljük, hamarosan beköltöznek a madarak a fészekbe. Örömmel tapasztaltuk, hogy tetszett az embereknek a kezdeményezés, csupa pozitív visszajelzést kaptunk azoktól, akik látták az elkészült fészket. Az előző fészeknek egy vasból készült konstrukciója volt, amely tönkrement, így mi is először egy hasonló tányér-szerű alapot készítettünk” - tudtuk meg Balog Lajostól. Az alapra faágakból és különböző növényekből készítették el magát a fészket Pál Péter tanácsai alapján. Restár János polgármester azért kérte meg idősebb Balog Lajost a fészek elkészítésével, mert szeretné, ha visszatérnének a faluba a gólyák. “Régebben két fészkük is volt itt, de az áramszolgáltató emberei leszerelték azokat. Azért választottuk most a községi hivatal közelében lévő oszlopot, hogy semleges helyen legyen az új fészek. A célunk csupán annyi volt, hogy egy kis érdekességet hozzunk a faluba” - egészítette ki a polgármester. Idősebb Balog Lajos egyébként a községi hivatal udvarán lévő méhkaptárokat is gondozza és a napokban készített húsz madárodút, amelyeket a községháza elé, a parkba és az iskola területére készülnek kihelyezni.

