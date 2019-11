Szembemegy az ügyészséggel Párkány

Április elején a Nyitrai Kerületi Ügyészség a kerületi bírósághoz fordult a párkányi képviselő-testület azon határozata miatt, amely a párkányi ipari parkban megtilt bármilyen hőkezelésen alapuló eljárást. A képviselő-testület ezzel az általános érvényű rendelettel próbálta megakadályozni, hogy Párkányban hulla-dékerőmű létesüljön, és ennek a határozatnak az értelmében módosították tavaly a város területrendezési és -fejlesztési tervét is.

A rendelet ellentmondásaira és a területrendezési terv megváltoztatásának hibáira az Érsekújvári Járási Ügyészség figyelmeztetett. Valéria Sedláková járási ügyész még tavaly ősszel személyesen indokolta meg a testületi ülésen, hogy miért tartja több pontban törvénybe ütközőnek és rossznak az ominózus döntést. A képviselő-testület nem akceptálta a járási ügyész óvását, a képviselők zömének álláspontja továbbra sem változott, azaz hajlandók kijavítani a hibát, de csak ha bíróság kötelezi őket erre. A testület Ján Oravec képviselő javaslatát sem fogadta el, aki szerette volna, ha a perig a város már elkezd dolgozni egy alternatív anyagon, amely az ügyész szempontjait is figyelembe vette volna. Eugen Szabó polgármester szerint is jobb lett volna, ha a képviselőtestület már azelőtt elkezdett volna dolgozni a hiba javításán, mielőtt az ügy perre kerül. Annál is inkább, mert szerinte ha a bíróság elmarasztalja a testületet, akkor hiába vonják vissza a döntésüket, illetve hiába javítják azt ki – az elmarasztaló bírósági döntés hatályba lépésekor azonnal életbe lép a régi rendelet, illetve a régi, nem megváltoztatott területrendezési és -fejlesztési terv is.

Stop a hulladékerőműnek

A tiltást továbbra is tartó és a megváltoztatott területrendezési terv mellett kiálló képviselők ragaszkodnak álláspontjukhoz – azért is, mert szerintük az eddig beterjesztett anyagok alapján helyesen és törvényesen jártak el, más, legitim módjuk pedig nem volt arra, hogy megakadályozzák a hulladékerőmű Párkányba telepítését. Ráadásul a területrendezési terv megváltoztatását is licensszel rendelkező szakértő dolgozta ki, és a polgármester által készíttetett jogi szakvélemény is inkább a testület álláspontját támogatja. Ezt Szigeti László, az MKP párkányi frakcióvezetője is többször hangsúlyozta.

A bíróság dönt

Értesüléseink szerint a kerületi ügyészség azt javasolta a bíróságnak, hogy teljes egészében fogadja el a vádat a város ellen. Ezt az Új Szónak Párkány polgármestere is igazolta.

„Úgy tudom, a kerületi ügyészség megerősítette azt az eredeti elképzelését, melyben kéri, hogy a bíróság határozattal szüntesse meg azt a vonatkozó általános érvényű rendeletet, amellyel Párkány városa kiadta a területrendezési terv módosítását?

– tájékoztatott Párkány polgármestere.

Eugen Szabó szerint kétféle kimenetele lehet az ügynek. Eszerint a bíróság vagy a már birtokában lévő jogi értelmezések és álláspontok alapján kiad egy határozatot, vagy tárgyalást rendel el. A polgármester szerint ez utóbbi a valószínűbb. Az ügyben a végső szót a Nyitrai Kerületi Bíróság mondja ki.