Štúr-szobor - megkapta az engedélyt a Matica

A testület decemberben határozati javaslatban utasította el azt a tervet, hogy az emlékmű a Duna-parton épüljön meg. „Helytelen és érzéketlen beavatkozás lenne a városban lakó magyarok és szlovákok békés együttélésébe” – áll a határozati indoklásban. A képviselők arra szólították fel a polgármestert és a szervezet képviselőit, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz és próbáljanak mindenki számára elfogadható helyet találni a szobornak.

Eugen Szabó polgármester lapunknak korábban azt nyilatkozta, a Matica slovenská delegációjával egy decemberi egyeztetést követően nem sikerült tárgyalóasztalhoz ülni. Értesüléseink szerint ezen a találkozón felmerült, hogy az emlékművet a szlovák alapiskola udvarán vagy a Tatra bankkal szembeni téren helyezzék el, de a Matica nem tartotta elég reprezentatívnak ezeket a helyeket.

A testület csütörtöki ülésén Környi Zoltán, az MKP-frakció vezetője képviselői interpellációban kérdezett rá a fejleményekre. A polgármester válaszként nagy vonalakban felvázolta az eddig történteket és elmondta, több alkalommal próbált tárgyalást kezdeményezni a Maticával. „Válaszát úgy értékeljük, hogy az építési engedély kiadásával nem zárult le a folyamat és a szobor helyét illetően még nem fejeződtek be a tárgyalások” – közölte lapunkkal Környi Zoltán. Az MKP frakcióvezetője úgy véli, a szobrot a szlovák alapiskola udvarán kellene elhelyezni. „A korábbi események is azt igazolják, hogy a Duna-sétány nem felel meg erre a célra” – utalt arra a négy évvel ezelőtti incidensre, amikor ismeretlenek trágyát szórtak az emlékmű alapkövére, amit a Matica slovenská építési engedély nélkül helyezett el a Duna-sétányon. Az avatási ceremónián, amelyen a szoborállítás helyeslői mellett az ellenzői is részt vettek, a Szlovák Megújhodási Mozgalom elnöke is szónokolt. A helyzet rendkívül kiélezett volt. A kérdésre, hogy az MKP mit fog és egyáltalán fog-e lépni, ha a szobor helyét illetően nem sikerült kompromisszumot kötni, Környi Zoltán azt válaszolta, bíznak a tárgyalások és a kompromisszumkötés sikerében.

A Matica slovenská egyébként nem érti, mi a gond azzal, hogy Ľudovít Štúrnak szobrot akarnak állítani Párkányban. Ivan Mrva, a Matica slovenská történelmi intézetének igazgatója szerint Ľudovít Štúr személyében magyar szempontból nincs olyan ellenséges elem, amely megzavarhatná a békés együttélést a városban. „A nyilvánosságnak úgy kellene tekintenie a párkányi Štúr-emlékműre, mint a megbékélés jelképére a városban, ahol különböző nemzetiségek élnek egymás mellett” – fejtegette Mrva a TASR hírügynökségnek. Azt, hogy az építésügyi hivatal 2015-ben nem adott engedélyt az emlékmű felépítésére, a Matica most is nehezményezi, és az önkormányzati szervek eljárását nyelven, nemzetiségi hovatartozáson és származáson alapuló hátrányos megkülönböztetésnek, illetve gyűlöletre való uszításnak tekinti.