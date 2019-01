Az Építésügyi Hivatal engedélyezte a Štúr-szobor felállítását Párkányban

Tavaly novemberben elfogadtak egy határozatot a Matica slovenská (MS) párkányi alapszervezetének kezdeményezésével kapcsolatban. „A város lakosságának többségi véleményét figyelembe véve a párkányi városi képviselő-testület nem ért egyet ezzel a kezdeményezéssel, és tiltakozik a Matica slovenská párkányi alapszervezetének arra irányuló szándéka ellen, hogy Ľ. Štúr szobrát elhelyezzék a Duna-parton. A városi testület, ahogy a párkányi lakosok is nagy becsben tartják a szlovák nemzet nagyjait, köztük Ľ. Štúrt is, és értékelik történelmi jelentőségüket. Ugyanakkor nézetünk szerint Ľ. Štúr szobrának elhelyezése a Duna-parton helytelen és érzéketlen beavatkozás lenne a városban lakó magyarok és szlovákok békés együttélésébe” – áll a határozatban.

A képviselők egyben felszólították a Matica slovenská tagjait, hogy értékeljék át a szándékukat. „Ha egy emlékművet helyezünk el valahol, azt akarjuk, hogy normálisan szolgáljon, és ne összecsapások, vagy gyalázkodások színhelye legyen. Nem tudom előre megmondani, mi lenne a legjobb megoldás, de a probléma megoldásához legelőször is le kell ülni és közös megegyezésre kell jutni” – nyilatkozta korábban Eugen Szabó polgármester.

Ivan Mrva, a Matica slovenská történelmi intézetének igazgatója szerint Ľudovít Štúr személyében magyar szempontból nincs olyan ellenséges elem, amely megzavarhatná a békés együttélést a városban. „Ma is fontos, hogy a magyar kisebbség tudatosítsa: Ľudovít Štúr együttműködött magyar köztisztviselőkkel is, a magyar országgyűlés képviselője volt és megszavazta az 1848-as, áprilisi törvények többségét. A nyilvánosságnak úgy kellene tekintenie a párkányi Štúr-emlékműre, mint a megbékélés jelképére a városban, ahol különféle nemzetiségek élnek egymás mellett” – fejtette ki Mrva.

A Štúr-emlékművet a Matica slovenská helyi alapszervezete 2015 óta próbálja felállítani a Duna-parti sétányon, a közkikötő (Verejné prístavy, a.s.) tulajdonában lévő telken, mellyel az MS bérleti szerződést kötött. Ez utóbbit Érsek Árpád (Most-Híd) közlekedési miniszter is aláírta. A mellszobor már több mint fél éve elkészült. Az Építésügyi Hivatal 2015-ben, az alapkőletétel előtt egy nappal visszautasította a telektulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulását az emlékmű elhelyezéséhez, később többször is elutasította az emlékmű elhelyezésére vonatkozó kérelmet is.

A MS az önkormányzati szervek eljárását nyelven, nemzetiségi hovatartozáson és származáson alapuló hátrányos megkülönböztetésnek, illetve gyűlöletre való uszításnak tekinti. „Az Építésügyi Hivatal tavaly májusi állásfoglalása szerint az elmúlt tíz évben csak két, a parkban elhelyezett emlékmű kapott építési engedélyt. A hivatalos állásfoglalás szerint eddig az időpontig semmilyen más emlékmű felállításához nem adtak építési engedélyt a párkányi Építésügyi Hivatal hatáskörébe tartozó területen, bár a városban és a környékén ennél több emlékmű található” – olvasható az MS korábbi közleményében.



Margaréta Vyšná, az MS nemzetiségi kapcsolatokért felelős igazgatónője felhívta a figyelmet, hogy a szlovákok nem szerveztek tiltakozó megmozdulást egyik magyar emlékmű ellen sem, pedig néhány közülük vitatható. „A városközponttól nem messze nemrég Esterházy Jánosnak állítottak emlékkövet, akinek a neve a háborús bűnösök hivatalos listáján szerepel, és jogerősen elítélték. Párkány közvetlen központjában áll az ún. székely oszlop” – mutatott rá Vyšná.