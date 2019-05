Már a Duna-parton strázsál Ľudovít Štúr szobra

„This is Párkány!” vagyis Ez Párkány! - felirat jelent meg vasárnap reggelre a Matica párkányi székházának falán. A Duna-parton vasárnap avatták fel Ľudovít Štúr emlékművét, amit éjszaka rendőrök őriztek.

A szobor alapkövét 2015-ben tették le. Mivel a Matica slovenskának ekkor nem volt meg minden ehhez szükséges engedélye, a követ el kellett távolítaniuk. Annak dacára, hogy a város képviselő-testülete - arra hivatkozva, hogy a szobor megzavarhatja a párkányi magyarok és szlovákok békés együttélését - határozattan ellenezte a szoborállítást, a Maticát nem lehetett eltántorítani szándékától. Attól a lehetőségtől, hogy a szobrot más helyen (szlovák alapiskola előtti téren, városi hivatal előtti parkban, Tatrabank előtti téren) helyezzék el, mereven elzárkóztak.

Az emlékművet a Közkikötő (Verejné prístavy) állami vállalat tulajdonában levő területen állították fel. Egy 2015-ös szerződés szerint a cég a szobor által elfoglalt területet szimbolikus évi 1 euróért adja bérbe a Matica slovenskának. A vállalat a közlekedési minisztérium tulajdonában van. A miniszterelnökség 2015-ben Robert Fico hivatali idejében az emlékmű felállítását 5 ezer euróval támogatta.

Így tegnaptól Sobieski János lengyel király lovasszobra után Ľudovít Štúr mellszobrával bővült a párkányi köztéri szobrok listája. Sobieskival ellentétben – akit a törökök visszaszorítása és párkányi csata révén vitathatatlan érdem és kapcsolat fűz Párkányhoz – Štúrt semmi sem köti a városhoz. Nevét 1948-ban kényszerítették Párkányra, amit addig szlovákul Paraknnak neveztek.

Szombaton Párkányban közel háromszázan tüntettek szobor ellen. Délután a kopjafától nagyjából százfős tömeg indult a Duna-partra Ľudovít Štúr emlékművéhez. A tiltakozók menetéhez útközben is sokan csatlakoztak, így a szobornál már közel háromszázan hallgatták meg Menyhárt József, az MKP elnökének és a párt EP képviselőjelöltjeinek beszédét. Menyhárt beszédében a befóliázott szoborra utalva azt mondta, hogy Párkányba becsomagolva a viszály érkezett. Az MKP elnöke szerint a Štúr-szobor egyetlen haszna, hogy arra figyelmezteti a szlovákiai magyarságot, ha nem áll a sarkára és nem fog össze, akkor az ehhez hasonló szobrok szaporodni fognak. A tüntetés a Himnusz eléneklésével zárult. A szobor ellenzőit és a tüntetőket nem Ľudovít Štúr személye illetve szobra, hanem a szándék és szobor helye zavarja. A szoborállítást a hatalom arroganciájának tekintik, és provokációnak tartják, hogy a szobrot a Duna-parton, a magyar államiságot jelképező Várheggyel és Bazilikával szemben állították fel.

A Matica slovenská hivatalos meghívóján szereplő szöveg szerint a párkányi Śtúr-emlékmű annak jelképe, hogy Párkány és környéke ősi szlovák terület, és így Štúr szimbolikusan közelebb kerül egy másik jelentős „tátrai sashoz”, Rudnay Sándor érsekhez, akinek nevéhez az esztergomi bazilika építése köthető.

A szobor ünnepélyes leleplezésén háromszor annyian vettek részt, mint az ellentüntetésen. A szobor védnökéségét vállaló Peter Pellegrini miniszterelnök nem vett részt a ceremónián, megjelent azonban Ivan Gašparovič volt államfő, a Kotleba-párt (Mi Szlovákiánk Néppárt - ĽSNS) parlamenti képviselőjeként Milan Uhrík és Ján Kecskés, JaroslavJaroslava (SNS) parlamenti képviselő, a Matica országos delegációja és Štúr szülőfalujának alpolgármestere valamint Párkány polgármestere is. Bár a szónokok között akadt, aki magyarul is köszöntötte a jelenlevőket és a szobrot a szlovák-magyar együttélés és jó viszony szimbólumának nevezte, a tömegben ott voltak a Hlinka Szlovák Néppártjának (Slovenská Ľudová Strana Andreja Hlinku) szimpatinzásai és Kotleba zöldtrikósai is.

„Nem a városban élő szlovák nemzetiségű közösség többségi akaratának megnyilvánulásaként került a szobor a Duna-parti sétányra, hanem a szélsőséges emberek csoportosulásának kezdeményezésére, melynek tagjai között az ország legextrémebb pártjának listáján induló helyi, szerencsére leszerepelt, alig-alig támogatott képviselőjelölt is akad” - olvasható a helyi MKP nyilatkozatában, amelyben Margaréta Vyšnára, a párkányi Matica slovenská elnökségi tagjára utalnak, aki a 2018-as önkormányzati választásokon a szélsőjobboldali Kotleba-féle néppárt jelöltjeként indult.