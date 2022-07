Párkányi vasútállomás: új tájékoztató rendszer heteken belül

Ma reggel kaptuk meg a vasút vezérigazgatójának levelét, a közbeszerzés lezajlott, aláírják a kivitelezővel a szerződést és, ha minden jól megy, augusztusban már lehet, hogy teljesen új, elektronikus tájékoztató rendszer lesz a párkányi vasútállomáson – közölte a hírt a keddi, rendkívüli önkormányzati ülésen Eugen Szabó polgármester a képviselőkkel.

Mint azt korábban megírtuk, a párkányi polgármester levélben reklamált a vasút vezérigazgatójnál a párkányi állomáson tapasztalható tarthatatlan állapotok miatt, egyúttal kérte, hogy a reggeli fél hetes, de most csak Rajkán keresztül járó gyors helyett a vasúttársaság indítson másik gyorsvonatot Pozsony felé, mert ez volt az egyik legfrekventáltabb járat. Miloslav Havrila vezérigazgató válaszlevelében közli, hogy a párkányi vasútállomáson teljesen új, digitális tájékoztató rendszert helyeznek üzembe, valamint a régi hangosbeszélő is megszűnik, helyette új, digitális minőségű hangos tájékoztatás is lesz, előre bejátszott felvétellel. A vasúttársaság a kivitelezésre közbeszerzést írt ki. Ez lezajlott, a nyertes céggel pedig mihamarább megkötik a szerződést és a felújításra átadják a területet. Miloslav Havrila szerint még idén júliusban, azaz e hónapban hozzákezdenek a felújítási munkákhoz Párkányban.

Angolul és magyarul is?

Eugen Szabó polgármester azt is szorgalmazta, mivel Párkány nemzetközi vasúti átkelő, ezért lehetőleg angolul és magyarul is tájákoztassák a vasútállomáson megforduló utasokat. A vezérigazgató ugyanakkor válaszlevelében arra hívta fel a figyelmet, hogy az államvasutak belső előírásai szerint idegen nyelven csak a határállomásokon, a külföldiek által gyakran látogatott állomásokon, valamint a nemzetközi vonatokat fogadó és indító állomásokon és az IC vonatokat kiszolgáló állomásokon kötelesek jelenteni. „Lehetséges tehát, hogy az automatikus hangosbemondó rendszer bevezetésével részben a párkányi lakosok kérését is teljesíteni tudjuk, a hangminőség pedig eleve sokkal jobb lesz“ – fogalmazott a vezérigazgató. De a levélben azt írta, az idegen nyelven jelentés a szlovák mellett világnyelvként az angolt és a németet jelenti rendszerint.

Vonat csak minisztériumi megrendelővel

A reggeli fél hetes gyorsvonat pótlására még nem született megoldás, ugyanis ebben nem a vasúttársaság az illetékes, hanem a vasúti személyszállító (ZSK). Ezért a polgármester kérését az állami vasúti személyszállítónak továbbították. Miloslav Havrila vezérigazgató ugyanakkor megjegyzi: új vonatjárat felvétele a menetrendbe, pótlás és csere csak megrendelő alapján lehetséges, ha ezt a ZSSK kéri, a közérdekű vasúti személyszállítás megrendelője és fizetője pedig a közlekedési minisztérium.