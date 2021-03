Komáromi dulakodás: megszólalt a másik érintett is

Lapunk március 26-ai számában számoltunk be arról a lakossági fórumról, melyet március 24-én kora este tartottak a volt benei óvoda területén építkezést tervező két vállalkozó és a helyi lakosok részvételével. Utóbbiak az elmúlt hetekben petícióval és nyilvános fellépéssel tiltakoztak a két darab 2+1 emeletes lakótömb építése ellen.

Dulakodás volt

A találkozón dulakodásba keveredett az egyik vállalkozó, Peter Šimon és egy másik személy, akinek kiléte nem volt előttünk tisztázott az esetről szóló beszámolónk írásakor. Cikkünk megjelenése után azonban kapcsolatba lépett a szerkesztőségünkkel, hogy elmondja, ő hogyan élte meg a fórumon történteket.

„Először is szeretnék elnézést kérni a lakossági fórumon jelen levő benei lakosoktól. Nagyon sajnálom, ami történt” – nyilatkozta lapunknak a férfi, s mint mondta, más kontextusba kívánja helyezni a történteket: „Már javában zajlott a fórum, mikor a gépjárművemet leparkoltam. Odasétáltam, köszöntem és hallgattam a diskurzust. Mint tősgyökeres komáromit, érdekelt a városunkban régóta zajló ingatlanpanama újabb epizódja. A beszélgetést hallgatva arra lettem figyelmes, hogy a vállalkozók lekezelő, arrogáns módon viselkednek a lakosokkal. Itt kaptam fel a vizet. Megkérdeztem, miért beszélnek így az emberekkel? A szóváltásból dulakodás alakult ki. Šimon úr fellökött, én pedig magammal rántottam. Persze ahogy védekeztem, ő eközben szerzett egy-pár külsérülést. Olyan, hogy »kinyírlak«, és a» feleségem bírónő«, részemről el sem hangzott, amit a fórumon jelen levő lakosok is tanúsítanak. Azt, hogy nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illettem a vállalkozókat, elismerem. Az ügy lezárása kapcsán kiszabott 30 eurós bírságot kifizettem. Én is tehettem volna feljelentést, mert több helyen megsérültem. De ez nem az én világom” – mondta a másik fél, végül hozzátette: „Sajnálom, hogy ide süllyedt kifosztott királyi városunk, hogy a vállalkozók állnak a törvény felett – és még egyszer bocsánatot kérek”.

Nincs feljelentés

Renáta Čuháková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője megkeresésünkre azt válaszolta, a komáromi rendőrség járőrei Peter Šimont a dulakodás helyszínéről orvosi kivizsgálásra vitték, a kórházban semmilyen súlyosabb károsodást nem állapítottak meg. „Az orvos szerint hét napon belül gyógyuló sérülései voltak. A rendőrjárőr az ügyet helyszíni bírsággal zárta le úgy, hogy ezzel az eljárással egyetértett a sértett személy is, mivel a járőr többszöri kérdésére is elvetette, hogy büntetőfeljelentést tegyen” – közölte Renáta Čuháková.

Lapunknak korábban Peter Šimon azt állította, csak később tudta meg, hogy az esetet nem garázdaságként kezeli a rendőrség, s emiatt óvás benyújtását tervezte az ügyészséghez.

Az esetnél két városi képviselő is jelen volt. Andruskó Imre után Tárnok Magdaléna is állást foglalt lapunknak. Hangsúlyozta, ő a dulakodást illetően semleges és pártatlan szereplőnek tartja magát, az esettől elhatárolódik. Tanúnak azért kérték fel, mert közelről látta az incidenst. Ha szükség lesz rá, kész elmondani azt, aminek szemtanúja volt.