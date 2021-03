Bántalmazták a vállalkozót a lakossági fórumon Komáromban

Ezen a telken építkezne a két vállalkozó - a közelben történt az incidens is - Vataščin Péter felvétele

Egy férfi két alkalommal is arcon ütötte Peter Šimon vállalkozót, amikor üzlettársával együtt a helyi lakosokkal találkoztak, hogy megvitassák azt az építkezést, amely ellen a helyiek petíciót indítottak.

Komárom | Egy férfi két alkalommal is arcon ütötte Peter Šimon vállalkozót, amikor üzlettársával együtt a helyi lakosokkal találkoztak, hogy megvitassák azt az építkezést, amely ellen a helyiek petíciót indítottak.

Lapunk két alkalommal írt arról a petícióról és a hozzá kapcsolódó vitáról, amely helyi lakosok kezdeményezésére alakult ki Komárom Bene nevű városrészében. Március 24-én kora este az építkezést tervező Peter Šimon és üzlettársa a beruházás helyszínen egy lakossági fórum keretében mutatták be a terveiket a jelenlevőknek. A találkozót azzal a céllal szervezték, hogy párbeszéd alakuljon ki és megnyugtassák a kedélyeket, hogy a környezetbe illő épületeket szeretnének felhúzni az egykori benei óvoda területén. Még csak nagyjából 10 perce tartott a találkozó, amikor Peter Šimon elbeszélése szerint megállt mellettük egy Hyundai márkájú személyautó, amiből egy férfi ugrott ki.

Ismeretlen támadó

„Soha életemben nem láttam őt. Odafutott hozzánk, először a kollégámra kezdett el trágár módon kiabálni: »Te szemét g..i, ki fogunk nyírni!« Odaléptem s mondtam neki, nyugodjon meg, ha vannak kérdései, tegye fel őket, megpróbálunk válaszolni. Ekkor hasonló módon rám is elkezdett üvöltözni. Ismét nyugtatni próbáltam, erre ő ököllel megütött. Az volt az érzésem, hogy provokálni akart, de nem sikerült neki. Lefogtam őt, ne tudja folytatni a támadást. Amikor úgy tűnt, hogy megnyugodott, akkor elengedtem, majd hívtam a rendőröket. Erre az ismeretlen ismét odajött: »Hívtad a rendőröket, te g..i?« Azt válaszoltam, nyugodjon meg, itt lesznek a járőrök és megbeszéljük, mi is a gond. Erre azt válaszolta: »Úgyis el lesz rendezve, mert a feleségem bírónő.« Ekkor másodszor is megtámadott, ismét megütötte a fejemet, én újra lefogtam. Akkor elkezdte azt játszani, hogy én meg akarom őt ölni, pedig én csak a kezeit fogtam a földön, hogy ne tudjon tovább bántalmazniˮ – mondja a sértett vállalkozó. A tettes ezután elhajtott, nem várta meg a rendőröket.

A járőröknél a környéken lakó és a találkozón részt vevő Andruskó Imre és Tárnok Magda városi képviselők jelentkeztek tanúnak – Šimon üzlettársának pedig más helyi lakosok jelezték, hogy ők is hajlandóak tanúskodni.

Több sérülés, lezárt ügy

Peter Šimont az incidens után kivizsgálták a kórházban. Szabad szemmel látható sérülései egy monokli és egy feltépett szemöldök, valamint több karmolásnyom látható rajta. Szerda este rosszul lett vacsora közben, nem tudott tévét nézni, szédült. Csütörtökön is volt orvosnál, a neurológus könnyebb agyrázkódást állapított meg nála és betegállományba helyezte. Mint mondja, sokkolja az, hogy ilyesmi megtörténhet: „Úgy néz ki, ide fajul az emberek, vállalkozók elleni bujtogatás Komáromban”.

A járőrök jelezték, garázdaságnak minősülhet az eset, ám csütörtökön Šimon megtudta, a rendőrség mindössze 30 eurós büntetéssel akarja lezárni az ügyet, melyet az elkövetőre rónának ki. Ráadásul mindezt anélkül, hogy a tanúkat meghallgatnák. „Számomra ez elfogadhatatlan, óvást fogok benyújtani az ügyészségreˮ – közölte a vállalkozó, aki azt gyanítja, hogy a rendőrség „belenyúlt a dologbaˮ.

A béka feneke alatt

Andruskó Imre megkeresésünkre elmondta, azért volt jelen, mert abban bízott, hogy az ott lakók és a vállalkozók meg fognak egyezni. „Azt tartom, hogy mindenkinek joga van elmondani a véleményét. Jogosnak tartom a petíciót, de ugyanúgy jogos a vállalkozók kérése is. Úgy vettem észre, hogy a megoldás felé mozdult el a történet, de sajnos ez a férfi a »bulvár irányába« vitte el. Ezt elítélem, a helyi közélet nem juthat el a béka feneke alá.”

Ganzer Róbert is tanúja volt az esetnek. Úgy véli, az incidens egyáltalán nem kapcsolódott a lakossági fórumhoz. A fórum kapcsán elmondta: „Abban egyeztünk meg, hogy a befektetők készítenek egy új ajánlatot, amit megvitatunk, és utána újra találkozunk velük. Látok esélyt a megegyezésreˮ.

Az ügy kapcsán megkerestük a rendőrséget is, lapzártánkig nem kaptunk választ.