Csörte a testületi ülésen az építkezések miatt

Az elmúlt hetekben Komárom Bene és Singellő városrészeiben nagy port kavart kettő, az előkészületek különböző fázisaiban levő építkezési szándék. Az előbbi helyszínen elvileg két darab 2+1 emeletes lakótömböt, míg az utóbbin konkrétan egy lakóparkot építene egy-egy cég, akik már meg is vették a várostól a területeket. Az első esetben 229, a másodikban 173 helyi lakos írta alá a beruházások tervezett formái ellen indított petíciókat, amelyeket a képviselő-testület is tárgyalt a március 18-i ülésén.

A lakópark...

A lakosok hozzászólásaira fenntartott délután négy órai időpontot követően mindkét petíció érintettjei felszólaltak. Mészáros Zsuzsanna a lakópark ellen szóló érveiket ismertette. Többek között elmondta, nem értik, hogy a város miért adta el a területet, s hogy az miért minősül fejlesztésnek. Többször megismételte, lakossági fórumot kellett volna tartani a kérdésben, ahol személyesen egyeztetni tudtak volna a vállalkozókkal. Attól tartanak, a kérvényekben szereplő 4+1 emeletes lakótömbök elveszik majd a napfényt a szomszédos házaktól, illetve a zöldterület vészes mértékű csökkenésétől is félnek. Emellett arra kérte a képviselőket, hogy a jelenlegi városrendezési terv kereteit már ne engedjék módosítani.

Keszegh Béla (független) polgármester egyebek mellett elmondta, a beruházó több fát fog kiültetni, mint amennyit kivágott, illetve a helyszínen levő illegális szemétlerakatot is felszámolta. A tárgyalás későbbi szakaszában Varga Zoltán, a lakóparkot építő vállalkozó is előadta a terveit, amelyek szerinte javítani fogják a környék megjelenését és színvonalát. Határozottan visszautasította a korrupció vádját, majd azt is, miszerint nyomott áron vette volna meg a területet – reagálva ezzel Mészáros egyik felvetésére –, mivel hivatalos versenytárgyalást követően kötötte meg az adás-vételi szerződést.

Mészáros Zsuzsanna és Varga Zoltán vitáznak (részlet az önkormányzat videóközvetítéséből)

A társasházak...

A második petíció – amelyről lapunk már korábban részletesen beszámolt – kapcsán három érintett tiltakozó szólalt fel. Rozbroy Norbert, Gabriel Szabó és Ganzer Róbert javarészt az ismert érveket fejtették ki, féltvén a helyiek életkörülményeit. Ganzer a többi közt elmondta, az, hogy a Városi Tanács és az illetékes bizottság a petíciót elfogadását nem javasolta, a városvezetés véleményét tükrözi – gyakorlatilag hasonlót állított később Szabó is – emellett simét nyomatékosította, véleménye szerint nincs lakáshiány a városban.

Keszegh Béla hangsúlyozta, a képviselő-testület most nem foglal állást, csupán tudomásul veszi a petíciókat, a benei ügy kapcsán tart a hivatalos elbírálási folyamat, amelynek során a lakosok véleményeit is meghallgatják, a képviselők pedig később még elutasíthatják az építkezéshez szükséges módosítást a városrendezési tervben. A beruházó cég képviseletében Miloš Kuchár arról tájékoztatta a jelenlevőket, még ők sem tudják, pontosan mit szeretnének építeni az adott telekre, csupán a beépíthetőségi arány növelését kérvényezték eddig, illetve szerinte sorozatos félretájékoztatás zajlott az ügyben.

A polgármester a vita során többször is javaslatot tett egy fórum megtartására mindegyik petíció kapcsán, amelyre talán a következő hét folyamán kerülhet sor.

...és egy irodaház

A lakossági hozzászólások során többek között még Beke Vince vállalkozó is szót kért egy harmadik, még nem lezárt petíció kapcsán, amellyel egy irodaépület esetleges építése ellen tiltakozna. A beruházás a Kertész utcán található, a helyi közbeszédben csak „piramisként” emlegetett épület melletti 1500 négyzetméteres területen valósulna meg. A vállalkozó szerint 1100 embert képviselt a fellépésével, s azt szeretnék, a helyszín maradjon meg a zöldterületnek, amelyen akár magáncégek is létesíthetnének egy parkot. Többek között elmondta, a környék beépítettsége és rendezetlensége miatt már így is óriási a forgalom és túl sok mindent borít beton.

A polgármester egyetértett azzal, hogy a terület elrendezését korábban elrontották, s bízik benne, hogy a tiltakozókkal megtalálják a közös hangot. A képviselő-testület szerinte csak azt fogadta el, hogy a kiírás feltételein változtassanak, ám ha később úgy látják jónak, a beruházási szándékot is elutasíthatják.