Kihívások, lehetőségek, küldetés

Szarka Tímeával másfél évvel ezelőtt készítettem interjút. Azóta is a Közép-Afrikai Köztársaságban tevékenykedik, de már új pozíciót tölt be, mégpedig küldetésvezető (angolul head of mission). Annyi a különbség, hogy akkor Londonból vezette a projektet, most pedig többet kell a helyszínen tartózkodnia. „Én vagyok az elsőszámú kapcsolattartó, a szervezet helyi küldöttje, egyedüli külföldiként végzem a munkát a terepen. Még mindig a pásztorok és a földművesek közti konfliktus kezelésén dolgozunk. A problémát közöttük az okozza, hogy a nomád, az élelem- és vízforrások után vándorló pásztorok a helyben gazdálkodó földműveseknek sok esetben károkat okoznak, a gazdák viszont a pásztorok tevékenységét akadályozzák, gyakran ellopják az állataikat. 2020 decemberében a régi fegyveres csapatok újabb koalíciót alkottak az országban és puccskísérletet hajtottak végre. Hiába írták alá 2019-ben a békeszerződést, 2021 januárjában megtámadták a fővárost, Banguit és el akarták távolítani a jelenlegi elnököt, Faustin Archange Touaderat. Mivel hosszú ideje fegyveres embargó alatt áll az ország, így Oroszországot hívta segítségül. Az orosz csapatok a helyi katonasággal együtt járják az országot és a fegyveres csapatokat támadják. A háború tehát teljesen más irányt vett. A konfliktus előtt, ha voltak is fegyveres csapatok, de meg tudtunk velük állapodni, hogy végezhessük a munkánkat, most viszont aktív támadások zajlanak, tehát nagyon megváltozott a közeg, amelyben dolgozunk. Nagyon nehéz a béke építése olyan helyen, ahol a dinamika ilyen gyorsan megváltozhat” – fejtette ki Tímea.

Háromféle tevékenység

Februárban indítottak el egy új projektet az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) támogatásával. „Kartográfiai gyakorlatot végzünk, vagyis feltérképezzük, hol található még a pásztorok számára infrastruktúra. A 2012-2013-as háború előtt ugyanis működő rendszer állt a pásztorok rendelkezésére olyan helyekkel, ahol például megitathatták, beoltathatták az állatokat. Végigjártuk a régiót, hogy megtudjuk, mi maradt ebből az infrastruktúrából, illetve, ha hiányzik is sok minden, mi a prioritás, mire lenne a leginkább szükség, hogy azokat újjáépíthessük. A másik aktivitásunk az, hogy együttműködve az állattenyésztési és állategészségügyi minisztériummal a szarvasmarhákat oltjuk tüdőbetegség ellen. A háború miatt az oltási rendszer is összeomlott, a vonuló állatok közül nagyon sok nincs beoltva, ami komoly veszélyt jelent a köztük terjedő betegségek miatt. Mintegy 150 ezer szarvasmarháról van szó. A harmadik aktivitás, amelyben részt veszek, a békés együttműködés kiépítése” – részletezte.

Mindenes

Tímea munkája rendkívül szerteágazó. „Mivel a szervezetünk képviseletében egyedül vagyok itt, ezért nagyon sok feladat hárul rám, például az országos képviselet a feladatom, de én vagyok a tárgyalópartner akkor is, ha a minisztériummal vagy más szervezetekkel kell tárgyalni. Felügyelem a terepen zajló tevékenységeket, de én végzem a könyvelést, az aktivitásokkal járó kiadásokat is meg kell térítenem, felügyelem az alkalmazottaink és a bázisunk biztonságát, működését, de az oltás előkészítését is nekem kell lebonyolítanom. Közben készülünk egy nagyobb projektre, három új bázist nyitunk hamarosan, az erre való felkészülés is nagyon sok időmet lefoglalja. A munkát gyakran bonyolítják a fegyveres konfliktusok, vannak helyzetek, amikor a harcok miatt nem tudunk kimenni egy-egy helyszínre. Például az állatok legutóbbi oltását az egyik helyszínen az utak rossz minősége és a fegyveresek miatt repülővel kellett megoldani, ami viszont sokkal drágább, mint autóval” – mondta el.

Mindennapok

Tímea kifejtette, a helyi lakosság életére nagy hatással vannak a világban zajló események, mint például a koronavírus-járvány, az ukrajnai konfliktus, de nagy különbségek vannak abban, hogy milyen az élet a fővárosban vagy a településeken. „Ha a fővárosban mindig jobbak is a feltételek, akkor is elmondható, hogy általánosságban nagyon nehéz a mindennapos megélhetés, mert a szegénység óriási, az emberek nagyon sokszor nem tudják, mit tegyenek az asztalra másnap. Tulajdonképpen évek óta tartó akut szituáció van az országban. A Közép-Afrikai Köztársaságban helyi gyártás, termelés alig van, minden a behozataltól függ. Zöldséget, gyümölcsöt, rizst és maniókát tudnak termelni a helyiek, valamint kis mennyiségben kávét, mézet, mogyorót és gabonaféléket, amikkel ellátják az országot, de minden más élelmiszert csak behozatallal tudnak beszerezni. Komoly üzemanyaghiány van, ami hatalmas problémákat okoz, a fővárosban is órákig kell sorakozni a még megmaradt néhány töltőállomáson, de az ország nagy részén bezártak a kutak az utolsó krízis kirobbanása óta. A legnehezebb talán az, hogy sok esetben kiszámíthatatlan az emberek napja, főleg olyan helyeken, ahol aktív fegyveres harcok zajlanak. Ami számomra csodálatra méltó, hogy számunkra elképzelhetetlenül nehéz így élni, az ittenieknek mégis annyira rugalmas a hozzáállásuk, sosem adják fel, hanem mindig megpróbálnak az adott helyzetből valami jót kihozni, valahogy elérni, hogy igenis legyen valami másnapra is” – hangsúlyozta Tímea.

Nincs kiút az erőszakból

A békeépítőtől megtudtuk, hatalmas méreteket ölt a nemi erőszak az országban, ami nagyon sok esetben a nők mellett a gyerekekre is kiterjed. „Ahol egy ország vezetésének nincs hatalma a területe fölött, ott a nemi erőszak a háború eszközévé válik. Tavaly az ország egyik délkeleti régiójában végeztünk más szervezetekkel konfliktuselemzést, ahol azt találtuk, hogy katasztrofális a helyzet a nemi erőszakot illetően. A mi szervezetünknek nem terjed ki a hatásköre a nemi erőszak kezelésére, mivel arra speciális beavatkozás kell, amely az egészségügyi részével és a védelemmel, megelőzéssel is foglalkozik. Ha egy országban hosszú ideig konfliktus, elhúzódó háború van, ahol nagyon nehéz megoldást találni, ott már a megegyezésen alapuló nemi aktus kérdése is eltorzul. A nőknek nagyon nehéz ilyen közegben kiállniuk magukért. Mi olyan szinten foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, hogy tudjuk, hogy a nomád legelőváltó állattenyésztésből élő pásztorok családok nélkül vándorolnak, tehát általában fiatal, nőtlen férfiakról van szó, akiket gyakran vádolnak nemi erőszak elkövetésével. Igyekszünk tudatosítani bennük, hogy a beleegyezés nélküli nemi aktus nemcsak tilos, hanem bűncselekmény, hiszen az alapvető emberi jogok ellen irányul. Megpróbálunk felvilágosítást adni nekik arról, hogy mit lehet tenni ellene, rávezetni őket, hogy semmiképpen ne folyamodjanak erőszakos módszerekhez. Természetesen nemcsak a pásztorokat érik ilyen vádak, hanem az összes fegyverest, ezért fontos nekik is tudni, hogyan előzhető meg, hogy okot adjanak a vádaskodásra, hogy még véletlenül se kerüljenek ilyen szituációba” – részletezte Tímea.

Közös érdekek

Mióta háború zajlik, a családos pásztorok is egyedül, fegyverekkel vándorolnak a rájuk leselkedő veszélyek miatt. Ez magában félelmet kelt a lakosságban, a pásztorok viszont amiatt szenvednek, mert napi szinten lövik le és rabolják el a helyiek az állataikat. „A katonaság és az orosz katonák sokszor fegyveres csapatoknak nézik, ezért megtámadják a pásztorokat is, ami egy következő feladatot jelent nekünk, hogy ezek a támadások elkerülhetők legyenek. A pásztorok védelme érdekében további csapatok szerveződtek, amelyek maffiamódszerekkel úgymond védik a pásztorokat, miközben tovább nehezítik a körülményeiket, illetve bonyolítják az egyébként is konfliktusos helyzetet. Nagyon nagy a félelem a pásztorok körében, sokuk nem mert útnak indulni, ami a helyi kereskedelemre van rossz hatással. A pásztorok nagyon messze vannak a falvaktól, a kereskedelmi központoktól, a helyieknek nincs kinek eladni a termékeiket, amelyeket a pásztorok vásárolnának meg tőlük. Nekik viszont szükségük van a kereskedőkre, hogy a szarvasmarhákat értékesíthessék. A legfontosabb feladatunk rávilágítani, hogy szükségük van egymásra. Érdekes jelenség, hogy eddig a gazdák arra panaszkodtak, hogy a vándorló pásztorok túl közel vannak a földjeikhez, az állatok tönkreteszik a termést, most viszont az okoz problémát, hogy nagyon nehezen érik el őket a kereskedelem lebonyolítása végett, így komoly veszteségeik vannak. Eljutottunk oda, hogy ők kérik a segítségünket abban, amit évek óta próbáltunk megértetni velük: hogy mekkora szükségük van egymásra, és hogy miképp lehetne a hatóságokat, a katonaságot is rávezetni arra, hogy egyrészt ne támadják meg a pásztorokat, másrészt, hogy ha ellenőrzik is őket, akkor legyenek igazságosak velük. A pásztorokat ugyanis mindenki gazdagnak tartja, hiszen akinek van száz tehene, az egy vagyont jelent. Sok esetben a katonaság és a helyi hatóságok is védelmi pénzt követelnek tőlük, hiába fizették már be az adót azért, hogy legeltethessék az állataikat. Mivel ez a probléma nagyon sokszor előjött az utóbbi időben, konfliktusmegoldás tanfolyamot szerveztünk, amelyre meghívtuk a katonaságot és a helyi hatóságokat is, hogy a pásztorok küldötteivel együtt a megoldás felé mozduljanak” – magyarázta.

Küldetése lett

Szarka Tímeát jó érzéssel tölti el, hogy elérték azt, hogy a helyi gazdák és a pásztorok is számítanak a segítségükre. Hangsúlyozta, mindig pártatlanul állnak bele egy probléma megoldásába, nem állnak egyikük oldalán sem. „Nehéz erről úgy beszélni, hogy ne hangozzék nagyon rosszul, ugyanakkor romantikusan sem. Mindig olyan helyen éreztem jól magam, ahol sok volt a kihívás, mert ott lehetett a legnagyobb lépéseket tenni a humanitárius munkában és a békeépítésben, illetve a legtöbb esetben ilyen helyeken mutatkozik meg az emberi jóakarat is. A Közép-Afrikai Köztársaságban évek óta szenvednek az emberek, mégis óriási kedvességgel megáldott nemzet él itt, amit nagyon ritkán vagy talán nem is hallani a hírekben, azok általában csak a harcokról szólnak. A hétköznapi emberek csodálatosak az összes nehézség ellenére is. Az elmúlt időszakban az emberiség az egész világon nehézségeket él át, azok legtöbbje mégsem hasonlítható össze az itteni emberekével. Úgy érzem, ebben a munkában megtaláltam a küldetésemet és életcélomat, és az évek során kellő tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy jól végezzem a feladataimat. Nagy kihívások, ugyanakkor óriási lehetőségek is vannak benne. Ha úgy vesszük, nagyon egyszerű a dolgom, csak össze kell kötnöm embereket” – tette hozzá Tímea nevetve.