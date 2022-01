Ki a felelős az annamajori gyerekbanda tetteiért? A nyomozó válaszolt!

A 11 éves kislány ügyében az egész ország igazságszolgáltatást követel. Matej Snopko szerint ez természetes reakció, csakhogy „ha most mindenkit bezárnának”, az szerinte nem oldaná meg a problémát. A volt nyomozó hozzátette: „Gondoljunk erre a bibliai mondásra: "az első követ az vesse rá, aki bűntelen". Miközben most habzsoljuk ezt a szörnyű tettet, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy vajon tudjuk-e, hol vannak most a gyermekeink, vagy mit csinálnak, amikor nem vagyunk otthon, és amikor nincsenek otthon. Zaklatnak valakit? Vagy ők nem a zaklatás áldozatai?”.

A lap Snopkot a bandát vezető lányról is kérdezte, aki a közösségi oldalakon korábban azzal dicsekedett, hogy édesanyja rendőr, ezért nem vonhatják felelősségre. „Ez egy éretlen személyiség, egy éretlen kisagy terméke. Szinte minden elkövetőt elfognak” – mondta, majd hozzátette: „De a szülőknek azt is szeretném mondani, hogy sokan nem tudják, mit csinálnak a gyerekeik, mert ebben az államban szó szerint azért kell küzdeniük, hogy kenyeret adjanak a családjuknak, hogy tető legyen a fejük felett, és hogy legyen 2-3 munkahelyük. Így aztán nincs idejük és energiájuk a családra és a gyermekek érzelmi nevelésére. Szerintem ez a politikusaink szégyene”.

A 14 éves lány szüleinek pozíciója egy másik kérdést is felvet, méghozzá azt, hogy az emberek így mennyire bízhatnak a rendőrségben. Snopko a lapnak az válaszolta: „Egy rendőr is csak ember, és még a magas rangú rendőröknek is lehetnek gyerekeik, de a lényeg az, hogy véleményem szerint az egész rendőrség rendszere beteg, és sürgősen rendbe kell hozni”. A nyomozó közölte, hogy még egy rendőr is küzd a mindennapi kenyérért, és a rendőrség belüli „rendetlenséggel” is foglalkoznia kell.

Snopko szerint a megoldásra kell koncentrálni, ami szerinte a kommunikációban rejlik. Folytatás a galériában!

(br, pluska)