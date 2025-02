Amit itt hagyunk – a Phoenix RT teltházas lemezbemutatója Alsószeliben

A Phoenix RT zenekarnak január 10-én jelent meg az ötödik lemeze Amit itt hagyunk címmel, amelyen nyolc új dal szerepel, illetve további kettő, a Menedék és a Félszavak, amelyek már több mint egy évvel ezelőtt amolyan felvezetői voltak az új albumnak. Utóbbival a zenekar tavaly A Dal tehetségkutatóban a döntőig jutott.

A Phoenix RT tagjaival a lemezbemutató koncert előtt beszélgettünk. Puss Tamás elmondta, komoly sikereket értek el a zeneszámmal, majd a tehetségkutató után kezdtek a lemezen dolgozni. Az énekes szerint az új dalokon jól érződik Győrög Bence érkezése a zenekarba, akinek hatására modernebb lett a hangzás, a stílus. A szövegeket továbbra is Puss Tamás írja, de az új lemez két dalában egy-egy társszövegíró is részt vett, Juró Szabi a Talán igaz szövegét írta, Szabó Leslie pedig a Cirkusz és kenyérben közreműködött.

Győrög Marci azzal egészítette ki, hogy az előző lemezhez képest nagy különbség, hogy az új dalokat nem egy, hanem két gitárra írták, így sokkal tágabbak a lehetőségek a zenei megoldásokban, kifejezésmódban.

„Bence, az öcsém fiatalabb nálunk, kicsit több kortárs zenét hallgat, mint mi, más zenei hatások érik, az inspirációk nagy része a mostani, aktuális, modern metál produkciókból jött”

– magyarázta. A helyszínválasztással kapcsolatban elmondta, nagyon régóta szerettek volna egy önálló koncertet Alsószeliben, ez a szülőfalujuk. Néhány évvel ezelőtt felléptek a Jurtanapok fesztiválon, ami nagyon szép élmény volt számukra, de szerették volna a szelieknek, az itteni barátoknak, ismerősöknek is bemutatni azt, amit sok más helyen, például Budapesten már bemutattak, hogy a helyi közönségnek ne kelljen máshova utazniuk utánuk. Köszönetét fejezte ki a polgármesternek, hogy lehetőséget kaptak a rendezvény megszervezésére.

A Phoenix RT tagjai szerették volna felidézni a Covid-19 járvány előtti „régi kultúrházas bulik” emlékét, amik szerintük nagyon jól működtek, főleg a Csallóközben, ahol általában 3-4 banda szokott fellépni alkalmanként. Ezért is szerepelt a szombat esti lemezbemutatón a nemrégiben újraindult peredi Mortifer, a miskolci Z!ENEMI és a dunaszerdahelyi CloudBurst zenekar.

„A Z!ENEMI-nek szintén most jelent meg új lemeze, közös turnét szerveztünk, ez az első állomása, amelyet további 6 helyszín követ, lesz egy koncert Komáromban, a többi pedig Magyarországon. A Mortifernek és a CloudBurstnek pedig szerettünk volna lehetőséget adni a szereplésre”

– fejtegette Puss Tamás. Megtudtuk tőle, hogy két klipet és egy szöveges videót is készítettek a közelmúltban, ezt a tevékenységet is szeretnék folytatni a koncertezés mellett, tehát videóklipeket vagy szöveges videókat készíteni a dalokhoz, amiket a YouTube-csatornájukon tudnak közzétenni. A zenészek örömmel beszéltek sikereikről. Arról, hogy a budapesti lemezbemutató koncertjük túlszárnyalta minden elképzelésüket és álmukat, nemrég mutatkoztak be élőben a Petőfi Rádióban, készítettek egy stúdiókoncertet és a megjelenés hetében az új lemez a második helyen nyitott a Mahasz lemezeladási listán, ami számukra fantasztikus eredmény a 40-es mezőnyben, főleg szlovákiai és rockzenekarként. Elmondták még, hogy szeretnék, ha az új album minden lehetséges helyen elérhető lenne, ezért a streaming platformokon is megtalálható, de fizikai formában, CD-n is megjelent, mert fontosnak tartják, hogy kézzel fogható legyen, el lehessen olvasni a dalszövegeket, megnézni a hozzá készült fotókat, gyönyörködni lehessen benne, illetve még mindig a lemezeladással lehet leginkább támogatni a zenekarok munkáját. A Phoenix RT márciusban egy akusztikus koncerttel készül a budapesti A38-as hajón és a rajongóinak azt üzeni, írják be a december 27-i dátumot a naptárba, mert izgalmas meglepetésre számíthatnak.