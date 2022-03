Készek a menekültek fogadására a galántai szakközépiskolában

Hétfőtől készen áll az első helyszín, ahol Nagyszombat megye szállást nyújt az ukrajnai háború elől menekülők számára, mégpedig a galántai műszaki szakközépiskola munkásszállója.

Anyák és gyerekek

„Összesen 57 hely áll rendelkezésre, és eddig 51-en jelentkeztek. Az iskolához egykor munkásszálló tartozott, amely az utóbbi években üresen állt. A megye 15 ezer eurót fordított a napokban arra, hogy kicseréljék a bútorokat, fűtőtestekkel és hűtőszekrényekkel szereljék fel a szobákat” – mondta el lapunknak Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke. Tudomása szerint leginkább gyermekeikkel menekülő édesanyák várhatóak, akik akár már a nap folyamán megérkezhetnek. Ha a gyerekek Galántán, vagy a környékén szeretnének iskolába járni, a megye havi ötven euró szociális segélyt tud nyújtani nekik, valamint ingyenes autóbusz-közlekedést. Ezzel kapcsolatban a megyei testülethez Berényi József javaslatot szeretne benyújtani a költségvetés módosítására.

Önkénteseket keresnek

Eddig három önkéntes jelentkezett, hogy segítse az intézményben elszállásolt menekülteket. „Ők olyan ukrán állampolgárok, akik már hosszabb ideje Szlovákiában élnek. Ilyen önkéntesekre a jövőben is szükség lesz, hogy segítsék a beilleszkedést, a kommunikációt, hiszen a szakközépiskola pedagógusai, alkalmazottai hosszú távon ezt nem fogják tudni végezni. A menekültek étkeztetése is az iskola feladata lesz, az ezzel járó kiadásokat a megye állja” – részletezte az alelnök, aki egyúttal köszönetét fejezte ki az intézmény igazgatójának, Kiss Beátának és kollégáinak, hogy a megye kérésére felvállalták a segítségnyújtást, illetve azt, hogy az épületrészt felújítják. Hozzátette, rájuk is jelentős teher nehezedik majd a továbbiakban. A intézményigazgató a megyével együttműködve, miután felmérte az ideérkezők állapotát, szeretné kérni a lakosság segítségét, hiszen a menekülteknek feltételezhetően itt is szükségük lesz az adományokra. Arról, hogy pontosan mire, a továbbiakban folyamatosan kívánják tájékoztatni a lakosságot.

Nagyszombat megye a következő hetekben a dunaszerdahelyi építészeti szakközépiskola szintén szabadon lévő épületeit tervezi hasonlóan megnyitni a menekültek előtt, majd Nagyszombatban és Szenicén is alakítanak ki befogadóhelyeket.