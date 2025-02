Jókai-emlékév: Jókai és Liszt, irodalom és zene (Lakatos Róbert gondolatai)

Jókai és a zene kapcsolata nincs túlságosan feltérképezve. Azt köztudott, hogy az ifj. Johann Strauss által komponált A cigánybáró librettója egy Jókai-mű alapján született, amit októberben majd be is mutatunk Komáromban.

Engem személy szerint régóta érdekel Liszt Ferenc és Jókai kapcsolata, ami egy mélypontról indult. Liszt ugyanis közölt egy elméleti írást az akkori zenei kultúráról Magyarországon. Jókai felháborodott azon, hogy Liszt azt állította: a magyar népdalok valójában nem is a magyar, hanem a cigány kultúra részét képezik, hiszen cigányzenészek játsszák azokat. Jókai erre írt egy verset 1859-ben „még te is ellenünk fordulsz, ó, nagy zenész” bekezdéssel. Persze Bartóknak és a Kodálynak köszönhetően a 20. század elején tisztázódott a népzene igazi mivolta. Csak akkor vált egyértelművé, hogy Liszt tévedett, aki viszont ezzel nem is lehetett tisztában. Az 1870-es években Liszt aztán nagyon sokat tartózkodott Magyarországon, és találkozott is Jókaival. Jóbarátok lettek.