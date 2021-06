IpolyFeszt: másodszor rendezik meg a határon átívelő összművészeti fesztivált

A június 18-20. között második alkalommal megrendezésre kerülő IpolyFeszt száznál is több ingyenes programmal várja a rendezvényre érkezőket.

A június 18-20. között második alkalommal megrendezésre kerülő IpolyFeszt száznál is több ingyenes programmal várja a rendezvényre érkezőket.

Június tizennyolcadika és huszadika közt rendezik meg az IpolyFeszt határon átívelő összművészeti fesztivált, melynek keretében száznál is több ingyenes programmal várják a közönséget. „Neves előadók műsora, családi programok, templomi hangversenyek, igényes gyermekműsorok, képzőművészeti kiállítások vízi és természetjáró túrák garantálják a rendezvény színvonalát. A programokat gasztronómiai és kézműves termékek változatos és bőséges kínálata teszi teljessé” - tájékoztatta lapunkat Csókás Judit, a rendezvény projektmenedzsere. A háromnapos fesztivál idén négy helyszínen zajlik majd, szlovákia oldalon Helemba és Ipolyvisk községek, magyarországi oldalon Letkés és Ipolydamásd lesznek a házigazdák. A fesztivál idején naponta egyházi, komolyzenei koncertek is várják az érdeklődőket. „A rendezvény célja a régió kulturális turizmusának fellendítése, a Börzsöny és vidéke, az Ipoly-völgye természeti kincseinek bemutatása, a 12 település – Szob, Ipolydamásd, Kemence, Márianosztra, Vámosmikola, Perőcsény, Kóspallag, Ipolyvisk, Helemba, Zalaba, Letkés, Nagybörzsöny –, kulturális értékeinek, az épített örökség és az itt élő mesteremberek alkotásainak népszerűsítése “ - mondta Csókás Judit. Az IpolyFeszt egyúttal jó alkalom a határ mentén élők együttműködésére és a régió természeti szépségeinek, nevezetességeinek felfedezésére is – fűzte hozzá a projektmenedzser. Az összköltségvetés közel 60 ezer euró, ebből mintegy ötvenezer eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásából biztosítanak. A fesztivált a térség civil szervezetei és önkormányzatai együttműködésével rendezik meg, részletes információk és program a www.ipolyfeszt.hu internetes oldalon.