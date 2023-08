Hogyan ne vesszünk el a félretájékoztatás áradatában?

Bukovszky László elismerően szólt, dicsérte a szervezőket a témaválasztást illetően, amely mindannyiunkat érint, kortól függetlenül. Elmondása szerint a műveltségi szinthez – és itt nem a végzettségre gondol -- hozzátartozik a kritikus gondolkodásmód. Bukovszky László elkalandozott a régmúltba, véleménye szerint az ő taksonyi nagyapja józan paraszti ésszel mindig meg tudta különböztetni a jót a rossztól, holott ezt kifejezetten nem tanították neki a taksonyi katolikus elemi iskolában. A kormánybiztos szerint a mai szülő számára óriási kihívást jelent eldönteni, mennyi információt, milyen információhalmazt engedélyez gyermeke számára. Szó volt továbbá arról, hogy korábban is akadtak minden faluban pletykálkodó asszonyok. A jelenlegi mediális tér azonban minden korábbit meghalad, a kérdés csupán az, mennyire vagyunk fogékonyak a hoaxokra, a félratájékoztatásra. Az, hogy képesek vagyunk-e ezeket az álhíreket befodni, elsősorban műveltség kérdése. Récsei Noémi hozzátette, egy-egy hír hallatán, olvastakor mindig igyekszik megfelelő forrásokból, szakértőkkel konzultálva eligazodni az adott témakörben. „Dolgoztam Csehországban, ismerem Magyarország mediális viszonyait is, szerencsére ott tartunk Szlovákiában, hogy van független média. Sajnos ebben a rohanó világban a média gyakran rögtönzött hírekkel sulykolja az olvasót, nagyon sok újságolvasó például a cím alapján alakít ki véleményt valamiről. Nagyon kevés ember veszi azt a fáradságot, hogy újságot olvasson, címszavak alapján dönt, értékel” – fejtette ki Bukovszky László. A panelbeszélgetés során Récsei Noémi jóvoltából tanulmányokból, statisztikai elemzésekből is kapott érdekes válogatást az értő közönség a sajtószabadságot, a tájékoztatást illetően. A jóízű beszélgetésbe bemelegedve az is elhangzott, rengeteg téves információ hangzott el, íródott le például a koronavírus kapcsán. Ám aki a saját bőrén megélte, megszenvedte, teljesen másképpen ítélte meg a vírust bagatelizáló híreket. Külön terület az oktatásügy kérdése, Récsei Noémit érdekelte az is, mit tehetünk az oktatás terén ebben a kérdésben. „Az iskoláinkat mi hozzuk létre, mi vagyunk az oktatási intézmények fenntartói, és mi biztosítjuk a pedagógusokat. Tudok olyan településekről, ahol az adott pedagógus miatt a szülők hátat fordítottak az adott iskolának. Mondjuk a helyi közösség képtelen meghozni a döntést, hogy olyan személycserét alkalmaz, amivel megmenti az intézményt és tovább biztosítja annak működését” – mondta Bukovszky László. A beszélgetők és hallgatók egyetértettek abban, fontos tudni megszűrni az információkat, mert ebben van a lényeg. Récsei Noémi végszóként hangsúlyozta, merjük kézbe venni az irányítást az életünk és olykor kevésbé kritikus nézeteink felett. Rajtunk áll, hogy a változtatások elébe megyünk, vagy megtorpanunk. A szombati napon vidám volt a hangulat a Felvégi parkban, az Ízek utcájában, ahol főzőversenyt rendeztek és hagyományos Szent István napi futóversenyt rendeztek. A gyerekek paradicsomában hintákkal, játékokkal, koncertekkel várták a legkisebbeket, de fel lehetett ülni a községnéző kisvonatra is. A Szikora György Stadionban a focikedvelőket várták, és a hagyományőrző csoportok felvonulásával indult a 24. Folklórfesztivál az Alvégen. A Szent István Napok programsorozatának utolsó előtti napján, vasárnap 10.30 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Szent István római katolikus templomban. A Szikora György Stadionban ezen a napon is várják a sportkedvelő közönséget. Az Alvégen 18 órakor a Karosi Júlia Quartet lép fel. 19 órától garantálja a jó hangulatot énekével Csókás Judit, táncával a Maffia swing. 20.30 órakor a Gorlo Volka szórakoztatja a közönséget. A hétfői záró napon 21 órakor víz- és tűzshow lesz a termálfürdőben és 22 órakor ünnepi tűzijátékkal koronázzák meg az idei Szent István Napokat.