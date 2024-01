Zavaros a KKA sorsa

Ahogy arról beszámoltunk, a kormány törvényalkotási tervében az szerepel, hogy a KKA a Művészeti Alappal (FPU) együtt beolvad egy újonnan létrehozott kultúratámogatási alapba. Ezzel a nemzetiségek kultúratámogatási rendszerének önállósága gyakorlatilag megszűnne. Az ügy ellen tiltakozó petíciót indított Rigó Konrád volt hidas kulturális államtitkár, Ravasz Ábel a Híd által jelölt korábbi romaügyi kormánybiztos és Bukovszky László nemrégiben leváltott kisebbségi kormánybiztos, aki szintén a Híd kormányzásakor került a tisztségébe. Több mint 2500-an támogatták a kezdeményezésüket. A KKA felszámolása ellen ugyancsak aláírásgyűjtésbe kezdett a Magyar Szövetség is, amit valamivel több mint 850-en támogattak. Mivel mindkét indítvány elérte az 500 támogatót, a törvényalkotási tervért felelős kormányhivatal köteles volt tárgyalni hívni a petíciók indítóit.

Robert Fico 4. kormányának hivatala pedig egyszerre hívta egyeztetésre a Magyar Szövetség képviselőit és az ex-hidasokat is. Ugyanazt az eseményt a két magyar fél azonban eltérőképpen értelmezte. A Magyar Szövetség képviseletében Orosz Örs alelnök, Mózes Szabolcs elnökségi tag és Őry Péter Csallóközcsütörtök polgármestere vettek részt a tárgyaláson. Az egyeztetés után Mózes a közösségi oldalán azt írta, a kulturális minisztérium államtitkára, Tibor Bernaťák elismerte, hogy nincs kőbe vésve a törvényalkotási terv, gyakorlatilag belátták, nem jó ötlet megszüntetni a KKA-t, és széleskörű egyeztetés indulhat arról, a jövőben miként működhet hatékonyabban az alap. „A tárca képviselői ahhoz tartották magukat, hogy a munkaterv hivatalosan nem változik, ezért mi is fenntartottuk a petícióban leírt álláspontunkat, ám az egyeztetésen érződött: tudatában vannak, hogy a KKA megszüntetése merev elutasításba ütközött és felelőtlen ötlet” – nyilatkozta lapunknak Mózes. A párt nem sokkal később egy nyilatkozatot is közreadott. „A Kisebbségi Kulturális Alap megmaradhat és javulhat a működése is, erre kaptak ígéretet a Magyar Szövetség politikusai” – fogalmaznak. A párt alelnöke, Orosz lapunknak elmondta, a kormány képviselői szerint az alap megszüntetése csak az egyik munkaverzió, nincs semmi kőbe vésve. „Úgy éreztem, nem is a KKA megszüntetése volt a kormány szándékának a fókuszában, hanem a Művészeti Alap sorainak átrendezése. Nem mi vagyunk a célkeresztben” – nyilatkozta azzal, a kabinettől azt az ígéretet kapták, a februárban induló egyeztetésbe az összes kisebbséget bevonják. Információink szerint a Magyar Szövetség elnöke, Forró Krisztián most pénteken tárgyal majd Robert Fico (Smer) miniszterelnökkel és Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális miniszterrel, ahol a KKA ügye is terítékre kerül.

A korábbi Híd politikusai azonban némileg másként látják az egyeztetés eredményét. „A Kisebbségi Kulturális Alap jövőjéről szóló tárgyalások eredménye felemás. Egyfelől az illetékes minisztérium képviselői megerősítették, hogy a három kulturális alap összevonása egyáltalán nem biztos, csak az egyik munkaalternatíva. Másfelől azonban ezt nem akarták és tudták írásban is megerősíteni, nem módosítottak a kormány munkatervén” – mutatott rá a közösségi oldalán Ravasz azzal, kitartanak amellett, hogy a KKA nem szűnhet meg. A korábbi kormánybiztos lapunknak azt mondta, mivel a kormány képviselői nem voltak hajlandóak az írásos dokumentum módosítására, a tárgyalást azzal zárták le, nincs megegyezés a felek között. Ugyanakkor ő is megerősítette, hogy a kulturális minisztérium őket is meghívta arra az egyeztetésre, ami az alap jövőjéről szól majd. Ravasz szerint a kormány azzal indokolta a KKA átalakítására vonatkozó tervét, hogy az alap nem működik hatékonyan, késnek a támogatások. „Szerintem fontos lesz, hogy a kisebbségek képviselői továbbra is kommunikálják a minisztérium irányába, hogy mik az elvárásaik” – tette hozzá.