Hetven vonatjárat nem közlekedik a héten

A vasút továbbra is a mozdonyvezetők hiányára hivatkozik, emellett Pozsony–Ligetfalu állomásán komoly műszaki probléma adódott. Ami a déli járásokat illeti, a Pozsony–Vágsellye és a Pozsony–Érsekújvár vonalon 4-4 személyvonat indítását törölték. Hetek óta komoly gondot okoz a vasúttársaságnak a regionális vonatjáratok működtetése a mozdonyvezetők hiánya miatt, ráadásul a járatok törléséhez most egy berendezés meghibásodása is hozzájárul. A vasút már sokadik alkalommal kénytelen járatokat törölni. Ezen a héten működtetési nehézségek miatt 40, közülük 28 nappali járat nem közlekedik Pozsony és Nagyszombat között mindkét irányban. Töröltek három reggeli járatot is Pozsony-Újváros és Bazin, illetve Bazin és Pozsony-Főállomás között. Nem közlekedik a héten a Galánta és Pozsony-Ligetfalu közötti vonat sem. A Szlovák Vasúttársaság négynégy járatot töröl Pozsony-Vágselylye és Pozsony-Érsekújvár, illetve egy járatot a főváros és Nagysurány között. Hasonlóan 28 járat nem fog közlekedni a főváros két állomása, Ligetfalu és Újváros között sem. A társaság azt egyelőre nem közölte, hogy a meghibásodott berendezést várhatóan mikorra javítják meg.

