Hárman kapják Nyitra Megye Díját – köztük Viola Pál

Viola Pál az egészségügy és a közszolgálat terén elért érdemeiért, ill. Nyitra megye szlovákiai képviseletéért részesül majd az elismerésben. A megyei kitüntetésre a Magyar Szövetség Nyitra megyei frakciója javasolta az orvost, neurológust, aki komáromi városi képviselőként is tevékeny volt. Farkas Iván frakcióvezető írásos beszámolója szerint Viola Pál „hosszú ideig szolgálta magas szakmai szinten Komárom közeli és távolabbi régiójának pácienseit”. Orosz Örs megyei képviselő pedig a megyei képviselő-testületi ülésről is szóló sajtótájékoztatóján elmondta, a szakember Albert Sándor és Korpás András után kapta meg a díjat. Orosz szerint ezeket az elismeréseket „olyan idők előzték meg, amikor nem nagyon volt arra politikai tér és lehetőség, hogy a számunkra is fontos példaképek díjazásra kerüljenek”.

Ľubica Piesecká orvos, infektológus, ill. főiskolai tanár ugyancsak az egészségügy terén elért eredményeiért és Nyitra megye itthoni és külföldi képviseletéért kapja meg Nyitra Megye Díját, ill. a Covid-járvány idején Nyitra városában végzett életmentő tevékenységét is figyelembe vette a megyei képviselő-testület.

Ján Kratochvíl nemcsak régóta tölt be vezető szerepet a cukoripar területén, de egyben polgári aktivista is, valamint a történelmi és kulturális értékek, ill. a műemlékek védelmével foglalkozik. E szakterületeken végzett munkásságáért kapja meg az elismerést, amelyet egy gálaesten adnak majd át a díjazottaknak.