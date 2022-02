Gröhling Komáromban: erősíteni kell az iskolák felszereltségét

Folyamatosan járjuk Szlovákia egész területét, ahol kisiskolákat és teljes szervezettségű iskolákat látogatunk meg. Komáromban is ilyen intézményeket választottunk. Egyeztettünk a kollégáinkkal, hogy egyszerre keressünk fel magyar és szlovák tanítási nyelvű iskolákat is. Látni akartuk az oktatás és a felszereltség minőségét. Az iskolákban látható, hogy lelkesek a pedagógusok és az igazgatók, de a felszereltség – ami egy hosszú távú trendnek számít – véleményem szerint nagyon szomorú hatást kelt” – mondta a sajtónak a tárcavezető. Hozzátette, az államnak gondoskodnia kellene arról, hogy a színvonalas oktató-nevelői munka inspiráló környezetben történjen. Branislav Gröhling mindegyik iskolában tárgyalt az intézmény igazgatóival és pedagógusaival, illetve találkozott a diákokkal is, akik több helyen kulturális vagy tudományos programokkal is készültek, mint például a Selye János Gimnáziumban.

A járvány kapcsán a miniszter újságírói kérdésre elmondta, a jelenlegi adatok szerint sokkal több diák vesz részt a tantermi oktatásban, mint annak online formájában., s azt reméli, marad ez a tendencia. „Ami az oktatókat illeti, a helyzet még mindig stagnál. Úgy 6000 pedagógus esik ki a rendszerből” – fűzte hozzá. E csoport 5%-a Covid-pozitív, az intézmények pedig egyeztetéses eljárás keretében próbálhatják pótolni a hiányzó kollégákat. Gröhling arról is beszélt, hogy a tavaszi szünet után várhatóan jelentősen átértékeli a kormány az iskolákra vonatkozó óvintézkedéseket. Többek között mérlegelik az egyéni karantén bevezetését, vagyis csak a Covid-pozitív személyek maradnának otthon.