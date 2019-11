Épül az új élménymedence Párkányban

1600 négyzetméter alapterületű, szórakoztató elemeket tartalmazó új élménymedencét építenek a párkányi Vadas fürdőben. Az új létesítményben kosárlabdapálya és röplabdapálya is lesz, lassúfolyó, sodrófolyosó, sziget és egyéb attrakciók is a medence részét képezik. A beruházás összértéke 1 millió 600 ezer euró, ebből 1 millió eurót a cég a saját költségvetéséből különít el, a többit kedvezményes bankhitelből fedezi.

December végéig körülbelül 1 millió eurót költünk a fejlesztésre, a munkákkal ütemterv szerint haladunk

- közölte az Új Szóval Hogenbuch Endre, a fürdő igazgatója. November 23-ig lebetonozták a medence külső falait, most már csak a lassúfolyó egy belső falának kialakítása van hátra és három lábmosó- belépőt kell lebetonozni. A vízgépészeti épület elkészült, a födémet lebetonozták, és bevezették a villanyt, most már a benti munkákat folytatják. A vízgépészeti épület és a medence közti csővezetékrendszert is lefektették, továbbá a gépházat rákötötték a termálvízre és a csatornahálózatra is.

A csöveket szigetelték, betakarták, a földrétegeket tömörítették. A végső makadámréteget 50-60 centiméteres vastagságban tavasszal terítik le a parkosítás, tereprendezés keretében, és akkor szerelik majd be a nagy teljesítményű szivattyúkat is. A legújabb műszaki, higiéniai és biztonsági szempontoknak is megfelelő létesítményt főképp a nagyobb gyerekekkel érkező családoknak szánják. A Vadas igazgatója úgy véli, az új medence javítani fogja a strand versenyképességét, főidényben pedig a zsúfoltságot is csökkenti. Eugen Szabó, Párkány polgármestere szerint a fejlesztés azért fontos, hogy a Vadas fürdő hosszú távon is erős piaci szolgáltató legyen az idegenforgalomban és a turizmusban.