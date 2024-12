„Élő farm“ minősítést kaptak a helyi termelők – köztük több Duna menti vállalkozó is

Idén ősszel nyolc vállalkozásnál mérte fel a BROZ szakbizottsága, hogy azok megkaphatják-e az „Élő farm” minősítést. A tudományos intézetek, egyetemek és tanácsadó intézmények szakembereiből álló csoport egy-egy vállalkozó esetében azt mérte fel, hogy tevékenységükkel mennyire járulnak hozzá a környezetvédelemhez és a biodiverzitáshoz.

Lényegében az a fő célunk, hogy láthatóvá tegyük ezeket a farmokat, s hogy hálózatot építsenek annak érdekében, hogy ki tudják segíteni egymást. Egyes vállalkozások arról számoltak be, hogy növekedett a médiumok és a vásárlók irántuk való érdeklődése, miután díjaztuk őket

– mondta lapunknak Karolína Gelatičová a BROZ képviseletében. A vonatkozó projektjüket a krajinaziva.sk honlapon lehet nyomon kísérni.

A BROZ figyeli, hogy milyen visszajelzések érkeznek egy-egy vállakozásról. Ha pedig úgy látják érdemes, személyesen, esetleg csoportosan is felkeresnek egy-egy farmot. Így meggyőződhetnek róla, mennyire tisztességes és pénzügyileg fenntartható az ott zajló termelés. Az is lényeges az értékelésnél, hogy mennyire sokrétű és találékony egy-egy vállalkozó, ill. játszanak-e bármilyen szerepet a vidéki turizmusban és a helyi környezeti értékek megóvásában. Ezek lehetnek kisebb, családi, de egyben nagyobb helyi cégek is.

Borászat mellett környezetvédelem

A kisújfalusi Mátyás Pincészet is az „Élő farm” díjazottjai közé került. Gelatičová elmondta, ide épp a natúr borok készítése mellett a környezetvédelmi szempontok irányították a figyelmüket. A pincészet tulajdonosai, id. és ifj. Mátyás András ugyanis tevékenyen részt vesznek a szőlőültetvényük fölött található Somlyó-hegy természetvédelmi terület felélesztésében. Ezt úgy érik el, hogy a védett füves-bokros területet elkezdték racka juhokkal legeltetni, így a védett növényekkel borított gyep új életre kelhet. Ehhez a BROZ munkatársai tisztították meg a területet a nem kívánt növényzettől.