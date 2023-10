Életem a tánc

Táncolsz, énekelsz, rendezel, koreografálsz, mindent csinálsz. Van kedvenc műsorod?

Mindig az aktuális, amit nagyon szerettem, az A mi Erdélyünk, abban szívemhez közel álló táncok voltak. Igényesek is. De nagyon büszke vagyok erre a mostanira is, a KépTáncra, aminek az alcíme A mi Felvidékünk. Úgy éreztem, ezzel tartoztunk a felvidéki magyarságnak, de én önmagamnak is tartoztam.

Annak idején a Szivekben sok eredeti anyagot néztetek, ez a munkátok része volt. Itt is tudtok eredeti anyagokat nézni? Hetente kétszer van próba, a Csallóközi amatőr együttes. Mire van lehetőség?

Nézünk eredeti anyagokat, de nem olyan intenzitással, mint a Szivekben. Ott a napi 6 órába belefért. Hiányosság, hogy nem nézünk elég autentikus anyagot, de nincs rá idő. Heti kétszer két és fél óra alatt nem lehet ugyanannyi munkát elvégezni, mint heti ötször hat óra alatt, ráadásul a tagok dolgoznak, iskolába járnak.



Az egykori profi táncosok is dolgoznak, nem a Csallóközi a főállásuk.

Viszont sokat segítenek. Fecske Renátával a gyerekegyütteseket vezetjük, Rigó Marsal Edit a nőitánckar-vezető, Lépes Anikó a jobbkezem, Bitter Péter az egyik legjobb táncosom.



Ahogy haladunk előre az időben, egyre több tagot számlál a Csallóközi. Kezdetben volt egy felnőtt együttes, aztán fokozatosan alakultak a kisebbnél kisebb csoportok – pontosabban a fiatalabbnál fiatalabbak csoportjai.

Amikor beléptem, azt láttam, ha nem építünk föl szisztematikusan lépcsőzetes rendszert, előbb-utóbb bezárhatjuk magunk mögött az ajtót. Most a két legidősebb táncos jövőre 60 éves lesz, a végtelenségig nem maradnak köztünk. Először az akkor háromévesekkel kezdtünk foglalkozni. Köztük van a lányom is, aki tizenhárom évesen remekül táncol, legutóbb már a felnőttekkel is fellépett. Be kellett ugornia, és egy próbán két koreográfiát megtanult. Ezek a gyerekek tíz év alatt nagyon jó alapot kaptak. A legkisebbek óvodásként kezdik, és fokozatosan lépkednek egyre följebb. Az ifik közül néhányan már a felnőttekkel táncolnak. Most van a Nyuszi hopp, a Pici Csallóközi, az Apró Csallóközi, a Kis Csallóközi, az ifik és a felnőttek. Összesen 180 ember.



Ez azt jelenti, hogy a hét minden napján valamelyik csoport próbál?

Csak a szerda pótnap, ha közbejön valami, ami miatt nem tarthatunk próbát, akkor szerdára iktatjuk be. Ráadásul időnként kénytelen vagyok adminisztratív munkát végezni, pályázatokat írni, autóbuszt rendelni, egyeztetni – ezeket szolgálja a szerda.



Dunaszerdahelyen mindig megtöltitek a nézőteret. Egyrészt abból is ered, hogy mindenki valakinek a rokona, ismerőse, de azt hiszem, ezt leszámítva is meg tudnátok tölteni a kultúrházat. Nagyon jól hangzik az együttes neve. Más volt a helyzet akkor, amikor egy csoport volt, a Csallóközi vezetője sem főállásban állt a csapat élén, nem is terveztek évente bemutatókat, a néptánc hobbi volt.

Annak idején Brandl Feri talán két műsort készített, egy-két koreográfiára futotta az erejükből. A Szőttesben a kilencvenes években kétévente készítettünk új műsort, de mi szinte félhivatásosként táncoltunk akkor. Aki ott volt, az életét tette föl a Szőttesre. Annyit próbáltunk, amennyit bírtunk. Hivatalosan hetente kétszer, de nekünk a Szőttesről szólt az életünk. Minimális összeget kaptunk is érte a Mečiar-korszakig, aztán taccsra tette az egész Csemadokot. Most minden második évben készítünk egy teljesen új műsort, a közbeeső évben a Csallóközi-gálát szervezzük, rendezzük vendégegyüttessel. Kilenc éve minden évben rendezünk egy gyerekműsort is.



Az, hogy egy együttes műsort csinál, az természetes, de született egy saját műsorod, az Azonosságok, másságok. Ez személyes előadásod volt, két párra.

Azonosságok – averipe a pontos címe. Szándékosan adtam a magyar–roma címet, mert a magyar és cigány táncok közti azonosságokat és másságokat akartam bemutatnui. Egy kicsit visszamegyek az időben. Volt egy műsorunk, amelynek az volt a címe, hogy Azonosságok, másságok. Ez arról szólt, hogyan hatott egymásra a Kárpát-medencében élő népek, nemzetek kultúrája, zenéje, tánca. Fókuszban a magyar táncok voltak, tehát azt igyekeztünk bemutatni, hogyan hatott a magyar a szlovákra, a szlovák a magyarra, a magyar a cigányra satöbbi. Akkor már tudtam, hogy szeretnék olyant készíteni, amelyik csak a cigány és a magyar kultúra kölcsönhatására fókuszál. Én romungro vagyok. Bennem a roma és a magyar vér él együtt. Azért is érdekelt ez a téma, mert pályám alatt nagyon-nagyon sok cigány táncot ismertem meg, beleszerettem a cigány táncokba, ugyanúgy, mint a magyar táncokba. Egy idő után elkezdtem látni az összefüggéseket. Mi az, ami azonos például a komáromi és környékbeli vagy Kassa környéki magyar, illetve cigány táncban. Mi az, ami azonos egy magyar és egy cigány táncban, de mi az, amiben abszolút különböznek egymástól. Ez a téma izgatott úgy is, mint táncost és úgy is, mint koreográfust. Azt gondoltam, kell készítenem egy ilyen műsort, de csak két párra és ezért is lett az a címe a műsornak, hogy Azonosságok – averipe.



A lányod kilenc éve táncol. És a kisfiad?

A kisfiam még hivatalosan nem, de egyébként géppuskalába van. Nagyon szereti a cigány táncokat, és ha meghallja a cigány zenét, már csettintget az ujjaival és jár a lába, mint a géppuska.



Nyuszi hoppos?

Természetesen. Persze nem ott tanulja a cigány táncokat, ott magyar táncokkal foglalkozunk, de mind a kettőt szereti. És mivel jó a hallása, zenéből különórát kap, egy kis ének, egy kis fúvós, egy kis ütős.



A Csallóközi évek óta együttműködik a Pósfa zenekarral. Úgy tűnik, ti fél szavakból is értitek egymást.

Igen, ez nem csak szakmai kapcsolat. Nagyon szoros baráti kötelék fűz össze bennünket. A szüleikkel is nagyon jóban vagyok. Áldom a sorsot, hogy rájuk találtam, egészen pici koruktól ismerem őket, még a zsigárdi táborokból, és amikor a Csallóközibe jöttem, úgy gondoltam, megpróbálok velük együttműködni. Akkor még gyerekek voltak. A táborunkat most már 10 éve együtt csináljuk. Ők készítik a táncokhoz a zenét, remekül együttműködünk.



Most pedig a Csallóközi zeneszerető gyerekeinek népzenei képzését vezetik.

Megkeresett a Hagyományok Háza itteni hálózatának képviselője, Farkas József azzal, hogy itt is el kellene kezdeni a népzeneoktatást, ami a Felvidéken több helyen működik. Rögtön tudtam, hogy akkor ebbe bele kell vonni a Pósfát. Nálunk a Pósfa zenekar tagjai – Iván András, Zoltán és Péter – külön-külön hangszereken oktatnak, hegedűn, brácsán és fúvós hangszereken játszanak a gyerekek. Ez most már majdnem másfél éve remekül működik.