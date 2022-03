Egy lépéssel közelebb a felújításhoz

Öt árajánlat érkezett a 2012. március 10-én leégett vár felújítására és a közvetlen környezetének revitalizálására – közölte Branislav Panis, a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatója. Kedden kezdték el kiértékelni a nemzetközi versenypályázatra érkezett ajánlatokat, egyelőre azonban nem közölhettek részleteket. Így azt sem tudni, hogy a lehetséges kivitelezők árajánlatai összhangban vannak-e a múzeum által becsült költségekkel. A vár külső felújítása több fázisban valósul meg, a munka előrehaladtával szeretnék részlegesen megnyitni a várat a látogatók előtt. Ha minden a tervek szerint halad, akkor az alsó vár, illetve a középső vár egy része már jövő ősszel látogatható lesz. Ugyanakkor a felső vár felújítása az utolsó fázisban valósulna meg.

Branislav Pánis szerint a tragédia pillanatától világos kellett volna legyen, hogy elengedhetetlen a vár átfogó és komplex felújítása, olyan mértékű munkálatokkal kellett számolni, mint amilyenre az 1956 és 1989-es időszakban került sor. Panis elmondta azt is, hogy érti a nyilvánosság és a sajtó türelmetlenségét, de arra is rámutatott, hogy az óriási munka mellett számos nehézséggel is szembe kellett nézniük. „Gondot okozott az építészek hiánya, az építkezési anyagok árának ugrásszerű emelkedése, amely miatt át kellett számolni a munkálatok költségét és az új árak alapján kiírni a versenypályázatot” – mondta Branislav Panis. Máté Tímea, a Betléri Andrássy Múzeum igazgatója emlékeztetett arra is, hogy 2017-ben az eredeti elképzelésekkel ellentétben módosították a vár felújításának a koncepcióját és metodikáját. „A mostani munkálatokkal egy 21. századi múzeum kialakítására törekszünk, a várkastélyba látogatóknak komfortos körülményeket alakítunk ki, információs központtal, parkolókkal – elektromos autók számára is, vendéglátóegységgel; gondolunk azokra is, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak feljutni a várba, számukra vetítővel felszerelt helyiséget alakítunk ki” – magyarázta Panis. A projektmunkálatok mellett a múzeum munkatársai dolgoznak a vár új tárlatának összeállításán. Máté Tímea elmondta, a napokban került sor egy nemzetközi szakmai konferenciára, melynek keretében beszámoltak a széles körű felújítási, restaurálási és egyéb munkálatokról. „Krasznahorka zárva van ugyan, de Krasznahorka nem pusztul le. Nemcsak a 21. századi elvárásoknak megfelelő múzeummá alakul át, hanem ékkővé válik az objektum” – mondta Máté Tímea. Lapunk kérdésére elmondta azt is, jelenleg festmények és textíliák restaurálásán dolgoznak a múzeum munkatársai, hiszen közel 4500 tárgy kerül vissza a várba, ezeket a relikviákat először láthatja majd a nagyközönség.

Az igazgató becslése szerint évente 200 ezer vendég látogathat el a várba, 1,5-2 millió eurós bevétellel számol évente, az összeg egy részét a vár további munkálataira fordítanák. Panis szerint olyan állapotba szeretnék hozni a várat, hogy az elkövetkező ötven évben ne legyen szükség újabb felújításra.