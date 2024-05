A szülők segítségével bővítik az étkezdét a szenci iskolában

A Szenczi Molnár Alapiskolában évek óta gondot okozott, hogy a jelenleg 262 fős összlétszámú iskolának mindössze 40 férőhelyes étkezdéje van. Matus Mónika igazgató elmondta, ez azóta okoz még nagyobb fejtörést, hogy bevezették az állami ingyenes étkeztetést.

„Ekkora létszám mellett komoly logisztikát jelent úgy beosztani a gyerekeket és tanítókat, hogy mindenki három órán belül megkapja az ebédet és elegendő ideje legyen elfogyasztani a levest és a főételt is. Főként azért volt ez megterhelő, mert hiába van pontos órarendünk 11 és 14 óra között az ebédeltetésre, ha adódott egy előadás vagy valamilyen iskolai program, ami kicsit elhúzódott, akkor külön órarendet kellett összeállítanunk. Már tavaly eldöntöttük, hogy mindenképpen bővíteni szeretnénk az étkezdét. A szülői szövetség akkori elnöke, Straňák Andrea és férje, Zsolt, valamint Mihálek Gábor, az egyik nyolcadikos tanuló édesapja építészek közösen elkészítettek egy tervet arra az esetre, ha sikerülne anyagi támogatást szerezni a megvalósításra, akkor már kész legyen a projekt”

– magyarázta Matus Mónika. Az elképzelések alapján az étkező egy télikert szerű építményben kap helyet az előkertben. Az igazgató szavai szerint nagyon esztétikusan kapcsolódik az iskolához, körülötte zöld övezetet alakítanak ki. A városi képviselők támogatták a tervet, Szenc költségvetéséből mintegy 200 ezer eurót különítettek el a megvalósításra. Május elején el is kezdődött a munka, már elkészült az építmény alapja. A befejezést augusztusra tervezik, hogy szeptembertől már kényelmesen étkezhessenek az iskolások. Matus Mónika kiemelte, a 100 fő befogadására alkalmas helyiséget iskolai rendezvényeken, például össz-szülői értekezletek, tanévnyitó alkalmával is használhatják, vagy akár táncpróbák megtartására is, mert az emelet statikai szempontból erre nem megfelelő. Az építkezés miatt két fát ki kellett vágni, ezek helyett már kilencet ültettek az iskolaudvaron. Az igazgatóság továbbá vállalta a parkosítást, amelyet a szülők segítségével szeretne megvalósítani, hogy az iskolások egész évben kellemes környezetben étkezhessenek, hiszen az épület falainak nagy része ablakokkal borított lesz.