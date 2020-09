Perverz „üzleti ajánlat” terjed a neten – 1200 euró a „hallgatás ára”

A levél „Üzleti ajánlat” címmel érkezik, és azt állítja, hogy korábban hozzáférést szerzett a géphez, és azóta folyamatosan figyelte, és dokumentálta az áldozat tevékenységét. Mint a levél írja, a megtámadott olyan, felnőtt oldalakat látogatott, amelyen megannyi vírus van, egy ilyen weblap látogatása alkalmával sikerült hozzáférést szereznie. „Ezért csak magad hibáztathatod, legközelebb óvatosabb leszel” – írja a támadó a levélben. Azt állítja, hogy folyamatosan dokumentálta az áldozat tevékenységét, és több videót is készített titokban, amikor az felnőtt tartalmat nézve örömet szerzett magának. Mi több, ezt megosztott képernyős verzióban össze is vágta, így látható a film és az áldozat tevékenysége is. Majd rátér az „üzleti ajánlatra” is. Az áldozatnak 1200 eurót kell(ene) fizetnie kriptovalutában, 48 órán belül, és akkor „örökre elfelejtjük” a történetet, ellenkező esetben az összes ismerősének, üzleti partnerének elküldi a videót, majd nyilvános oldalakra is felteszi. „Ugye, te sem szeretnéd ezt?” – teszi fel a kérdést a támadó, majd hozzáteszi, hogy a levélről ne szóljon senkinek, ne tegyen feljelentést, egyrészt mert nem érdemes, másrészt pedig azért, mert ez esetben azonnal beváltja a fenyegetést, pár gombnyomás, és azonnal kiküldi a videókat.

A levél, illetve a támadás nem más, mint egy szexuális zsarolás – angol nevén sextortion. A konkrét támadás azonban nem más, mint egy blöff, arra játszik, hogy sokan megijednek, és inkább fizetnek. A sötét weben árusított, címlistákra kiküldve a sok (tíz)ezer megtámadott közül, ha csak páran, vagy pár százan fizetnek, máris jól jár. Az pedig nem meglepő, hogy pont ilyen kényes témával támad, hiszen abból indul ki, hogy szinte mindenki nézett már felnőtt tartalmat a gépen. A támadó még arra is ügyelt, hogy a korábbival ellentétben sokkal jobb nyelvezettel, gyakorlatilag hibátlan szlováksággal írta meg az „üzleti ajánlatot”. Ám a levélben több hiba is van, amelyből arra lehet következtetni, hogy csak egy kamu az egész. Ha valós lenne a veszély, illetve, ha valóban lenne ilyen videójuk, akkor már a címsorban megjelenne a megtámadott jelszava – hogy ezzel is bizonyítsák, valóban van a kezükben olyan tartalom, amellyel zsarolható az áldozat.

A vírusjárvány miatt mind többen használják az internetet, a számítógépes eszközöket, így nagy valószínűséggel sokan vannak olyanok, akik elhiszik a levél tartalmát, és fizetnek, és/vagy rákattintanak a levélben található linkre, amellyel még nagyobb veszélybe sodorják magukat. Éppen ezért fontos, hogy mindig használjunk vírusirtót (ezek többsége azonnal eltünteti az ilyen maileket), és azokat folyamatosan frissítsük, tartsuk naprakész állapotban.

Persze, előfordulhat, hogy valakit valóban megtámadnak, és az sem kizárt, hogy a fenti történet is egyszer megvalósulhat, azaz a hackerek valóban rendelkeznek kompromittáló videóval. Ez esetben azonban csak egy blöffről van szó, így a legjobb, ha olvasás nélkül, azonnal töröljük a levelet.