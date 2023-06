Már deepfake pornóval, meztelenséggel zsarolnak

Korábban is volt már hasonló módszer, akkor azonban gyakran valóban feltörték a számítógépeket, mobiltelefonokat, és így jutottak hozzá a meztelen, sok esetben szexuális tartalomhoz. Ha az áldozat nem szerette volna, hogy a támadók nyilvánosságra hozzák a felvételeket – sokszor azt elküldve az összes barátnak, ismerősnek, adott esetben az üzletfeleknek is –, akkor fizetnie kellett, nem is keveset, a hallgatási díj több száz, de akár ezer euró/dollár is lehetett.

Előfordult olyan is, amikor csak bepróbálkoztak, fenyegettek, több ezer címre elküldve a zsarolást, sokan a nélkül fizettek, hogy bármilyen bizonyítékot kértek volna.

A mesterséges intelligencia és a deepfake most új dimenziókat nyitott meg a zsarolók előtt, ma már nem kell sem feltörni a gépet, az okostelefont, elég, ha az áldozat nyilvánosan megosztott fotóival, videóival dolgoznak – ez pedig nem nehéz, hiszen sokan életük minden pillanatáról posztolnak a közösségi platformokon. A képeket, videókat már könnyű úgy átalakítani, hogy azok élethűek legyenek, így a meztelen, a szexuális tartalom előállítása minden korábbinál egyszerűbb feladat.

Ha ez megvan, már indulhat is a zsarolás: az így előállított tartalmat nyilvánosságra hozzák, ha az áldozat nem fizet. De amint az FBI figyelmeztetésében áll, most már egyre gyakoribb, hogy a bűnözők előbb nyilvánosságra hozzák az előállított tartalmat, csak ezt követően zsarolnak, ezúttal azért kell fizetni, hogy eltávolítsák a tartalmat az internetről. Gyakran a nyilvánosan elérhető, pornográf tartalmakat kínáló oldalakra teszik fel, hogy még nagyobb legyen a szégyenérzete az áldozatnak, ez pedig hamarabb ráveszi a fizetési hajlandóságra. Sok esetben gyerekek az áldozatok, tőlük nem feltétlenül pénzt kérnek, hanem valódi meztelen képeket az eltávolításért, ezekkel a felvételekkel pedig – gyakran pedofil hálózatokon – tovább kereskednek.

Bár a deepfake fotók, videók sokszor nem tökéletesek (ám az AI-nek hála egyre jobb a „minőség”), ám a figyelmetlen szemlélő számára az valósághűnek bizonyulhat. Így ha az áldozat családja, barátai megnézik, akkor azt hihetik, hogy valós felvételekről van szó, ezzel pedig megalázzák az áldozatot, sértik a becsületét, és már az is kínos sokszor, hogy valakinek magyarázkodnia kell, hogy amit látnak, annak semmi köze a valósághoz, csupán egy mesterséges kreálmány, ő egy áldozat.

Hogy lehet védekezni? Az FBI azt javasolja, hogy a közösségi platformokon korlátozzuk a nyilvános profilunk elérhetőségét magánra, csak azoknak adjunk hozzáférést a képek megtekintéséhez, akiket ismerünk, vagy még ennél is szűkebb körnek. Ha pedig mégis támadás áldozatai lennénk, akkor azt azonnal jelentsük a fotót, videót nyilvánosságra hozó oldalon, kérjük annak eltávolítását, és jelentsük az esetet a rendőrségnek. De semmi esetre se fizessünk.