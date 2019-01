22 éves a mobilkommunikáció Szlovákiában

1997. január 15. előtt csak a kiváltságosoknak adatott meg a lehetőség, hogy mobiltelefonáljanak – akkor még óriási, tégla méretű eszközökkel. Voltak olyan telefonok, amelyek súlya 5 kilogrammos volt. 1991-ben, amikor elindult az első, vezeték nélküli telefonálási lehetőség, az akkoriEuroTelnekcsupán119 ügyfele volt. Később, 1993 végén is csak 3127-en használták ezt a lehetőséget. Sokáig tartott ez az időszak, ám jött 1997, ekkor jelent meg a piacon a Globtel, és mindenki számára elérhető mobiltelefonálást ígért, és a terve sikerült is, hiszen az egykoronás készülékeknek köszönhetően hatalmassikere lett, nagyon gyorsan elterjedtek a készülékek, megtanultuk, hogyan kell telefonálni, SMS-ezni. Ebben az időben – egészen a század végéig – szinte csak ezt a két funkciót használtuk. Közben az Eurotel (később T-Mobile, ma Telekom)is megkezdte a GSM-alapú szolgáltatását, majd később a két operátorhoz csatlakozott az O2 és a közelmúltban a 4ka. Ezek mellett pedig megjelentek a virtuális szolgáltatók, mint a Tesco Mobile, vagy a Fun Fón.

Ahhoz, hogy ilyen gyorsan elterjedjen a mobilkommunikáció, az kellett, hogy megjelenjenek az egykoronás telefonok, hiszen így mindenki megengedhette magának, hogy készüléket vásároljon, valamint a szolgáltatók olyan tarifacsomagokat kínáljanak, amelyek valóban vonzók az ügyfelek számára. Az első csomagokban főleg előfizetett percek voltak, az SMS-ekért egyenként kellett fizetni. Akkor még percalapú volt a számlázás is, később pedig megjelentek a másodperc alapú tarifacsomagok, és már nemcsak percek, de SMS-ek is voltak a csomagban. Bár számunkra természetesnek tűnik, mégis ki kell emelni, hogy a szolgáltatók a kezdetektől ingyenesen kínálták a hívásfogadást – sok országban az ügyfeleknek ezért is fizetni kellett akkoriban.

A telefonokkal a kezdetekben csak telefonálni és SMS-ezni lehetett, később megjelentek az első színes kijelzős mobiltelefonok, ám ezek sem tudtak sokkal többet. Majd jött a forradalom, megjelentek az okostelefonok, majd nem sokkal később a 3G-, majd a 4G-hálózat. Ez forradalmasította a mobilkommunikációt, megjelentek az alkalmazások, háttérbe szorult az SMS, az ügyfelek pedig főleg internetezésre, fényképezésre, interaktív kommunikációra használják a készüléküket. Éppen ezért a tarifacsomagok is változtak, most már a hívások sok esetben korlátlanok, az SMS/MMS-ek is, és a csomagok egyik fontos eleme az adatkeret. A szolgáltatók prioritása pedig napjainkban az, hogy minél nagyobb legyen azon terület, amelyet lefednek a szupergyors 4Ghálózattal, hogy az ügyfelek kihasználhassák a kor és az okostelefonok lehetőségeit.

A négy szolgáltatónak ma már több ügyfele van összesen, mint az ország lakosainak száma (Orange: 2,8 millió, Telekom: 2,35 millió, O2: 2 millió, 4ka: 600 ezer. Egyre nagyobb az 4G-internet lefedettsége is, a legutóbb publikált adatok szerint az Orange a lakosság 93,1, százalékát fedi le a szupergyors LTE-hálózattal. A Telekomnál ez az adat 93,6 százalék, az O2-nél 95,2 százalék, míg a 4ka 75 százalékos lefedettségről tájékoztatott. Ez azért is fontos szám, mert a hazai mobilszolgáltatók ügyfelei egyre többet interneteznek, mind többen használják a 4G-hálózatot – 2,2 millióan internezetek az LTE hálózaton. Közben pedig megjelentek a 4G-hálózatonműködő, IP-alapú hívások is (VoLTE). De már egyre többet hallunk az 5G-ről is, ami hamarosan a szlovákiai piacon is megjelenhet.