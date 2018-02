10-ből 10-es lett az új iPhone X?

Az új iPhone X (ejtsd tizesnek) kétségkívül rengeteg innovatív fejlesztéssel rendelkezik, ám valószínűleg a legelkötelezettebb iPhone-rajongók sem tudnának maximum pontszámot adni neki, mert az ára brutálisan magas. 950 és 1150 euró között mozog, amiért már egy Apple MacBookot is kaphatunk.

Több mint tíz év telt el azóta, hogy Steve Jobs 2007-ben bemutatta az első Apple iPhone-t, amely akkor teljesen megreformálta a mobilkészülékek piacát. Nos, az iPhone X-nek ilyen nagyratörő tervei nem lehetnek, és az is kétségtelen, hogy Tim Cook (aki Jobsot váltotta annak halála után a cég élén) és csapata már egészen más irányba mennek, mint annó Jobs indult. Már nem a kicsi és okos a fő szempont, hanem a nagy és okos. Kimondhatjuk, hogy mára az Apple is halad a piac elvárásaival, nem pedig ő határozza meg a piac elvárásait.

Ennek fényében helyén kell kezelni az iPhone X-et, ami nem azt jelenti, hogy egy rossz telefonról lenne szó, sőt. Na de lássuk részletesebben.

Dizájnrondító TrueDepth

Ami rögtön az első pillantásra szembeötlik, az a készülék tetején a kijelzőbe szó szerint belerondító betüremkedés, ami nem más, mint a TrueDepth kamerarendszer. És, hogy mi is az a TrueDepth? Hát a Face ID alapja. Na jó, elmagyarázzuk: a TrueDepth rendszer és a Face ID védelem háromdimenziós felvételt rögzít az arcról, és a gyártó szerint egy az egymillióhoz az esélye, hogy illetéktelenek át tudják verni ezt a biztonsági rendszert. Eddig ugyanis a mobilpiacon az arcot két dimenzióban vizsgáló és könnyen átverhető védelmi rendszerek, illetve a sokkal biztonságosabb, ám megfelelő fényviszonyokat és pontos arc elé emelést igényélő íriszleolvasók domináltak.

Ezek helyébe lépett a Face ID, amely ráadásul pofonegyszerűen működik: beüzemeléskor az ember két fejkörzéssel bevizsgáltatja arcformáját, majd megad egy jelkódot. Utána a készüléket egy gomb megnyomása nélkül az arca elé emeli, és egy másodperc alatt feloldja a zárat.

20–70 centiméteres arctávolság között operál az azonosítás tökéletesen. Ráadásul szemüvegben, sapkában, állig érő kabátban és változó fej- és arcszőrzettel is felismeri a tulajdonosát az iPhone X, a gépi tanulás miatt egyre hatékonyabban.



Közvetlen rátűző napfényben viszont nemegyszer megy a dolog félre, a szemüveg becsillanása is problémás lehet, plusz a telefont jobbra-balra döntve és fordítva sem az igazi a dolog. Sötétben viszont nem gond a feloldás, nyilván ebben a kijelző fénye is segít, plusz a TrueDepth rendszer infravörös fényvetője. A TrueDepth kamerarendszer képes lekövetni és a képernyőn élőben animálni a tulaj arcmimikáját és fejforgatását, ami jópofa dolgokra is használható, pl.: az animoji. Amiben a csirkétől az űrlényen át a kakiig jelenleg 12 figura tudja ellesni, és az Üzenetek alkalmazásban tíz másodpercig rögzíteni a tulaj mimikáját hanggal.



A kijelző és a kamera

Az iPhone X 143,6 x 70,9 x 7,7 milliméteres, amivel még az iPhone 8-at is megelőzi nagyságban, ez is bizonyítja, hogy Tim Cookék bizony követik a piaci trendet. A kijelzője 5,8“, és 2436 x 1125 felbontásra képes. A fényerő és a színhőmérséklet is a környezethez igazodik. Kékfény-szűrő is akad Night Shift néven, akár automatikus bekapcsolással, illetve monokróm nézet és néhány hasznos mód színtévesztőknek.

A 7 megapixeles szelfikamera ugyanazokat az effekteket tudja, mint a hátlapi: természetes fény, stúdiólámpa, kontúrfény, színpadi lámpa (a háttér elsötétítése) és ugyanez fekete-fehérben. Szimplán csak elmosni is lehet a hátteret, és ez ugyanolyan jól működik az előlapi kamerával, mint a hátlapi kettőssel, és a vakuról sem kell lemondani: elöl az OLED-panel nyújt segédfényt.

A mobil elején a TrueDepth kamerarendszer rontja a dizájnt, a hátulján pedig az otrombán kitüremkedő fémkerettel körbevett és zafírkristállyal védett, dupla 12 megapixeles kamera. Az egyik nagy látószöggel és f/1,8-as rekeszértékkel, a másik pedig az iménti viszonylatában kétszeres optikai nagyítással és f/2,4-es javult optikával. Újdonság, hogy mindkét rendszer optikailag stabilizált, a lassú szinkronú, négyelemes, kéttónusú LED-villanóval pedig a portrék és a sötét tartalmak esetében is természetesen megvilágított felvételek lőhetők.

Szuper a kamerarendszer sebessége: a szoftver pillanatok alatt betölt, a fókusz nappal azonnal megvan, kattintásra rögvest elkészül a felvétel, és a minőség kiemelkedő.

A X brutálisan erős hardvere lehetővé teszi, hogy tökéletes Full HD-és és 4K-s felvételeket készítsünk, amelyek ultra HD tévéken visszanézve is tűélesek. Ráadásul besegít a jófajta optikai képstabilizálás mindkét lencse esetében, ügyesen kompenzálva a kézremegéseket és valamennyire a lépéseket, amihez Full HD-ban még elektronikus rásegítés is jár.

Összegzés

Az iPhone X-ben számtalan remek és előremutató dolog van. Pl.: a HDR OLED-kijelző, amit nappal, éjszaka és esőben is fantasztikus használni, vagy a TrueDepth kamerarendszer és a hozzá kapcsolódó lehetőségek tárháza, mint pl. a jópofa, de kevésbé hasznos animojik. A Face ID pedig kényelmesebb és biztonságosabb a piacon eddig megjelent ujjlenyomat-olvasóknál vagy íriszszkennereknél, ráadásul tényleg jövőbemutató.

Csak az a fránya 1000 eurós ár ne lenne, az emberek nagy részét elriasztja ez az összeg, pláne ha azt vesszük, hogy a piacon ott van az LG V30, a Galaxy S8/ Note8, a HTC U11+, a Mate 10 Pro, amelyek mind csúcskategóriás mobilok, rendelkeznek olyan extrákkal, amelyek egyedivé teszik őket, ráadásul pár száz euróval olcsóbbak is, mint az iPhone X.