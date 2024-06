Rohamlövész lett, egyenruhában

Ismerős pályán mozgott a Jászai Mari-díjas színésznő a forgatás során. Édesapja hivatásos katonatisztként szolgált, így egyáltalán nem volt számára idegen sem az egyenruha, sem a laktanya, ahol a felvételek zajlottak.



Milyen gondolatok cikáztak a fejében, miután elolvasta a forgatókönyvet?

Először is apukámra gondoltam, aki altábornagy volt. És a húga, Kati néni is a hadseregben tevékenykedett, mint őrnagy. Erre bekerültem egy ilyen történetbe! Annak is örültem, hogy a sorozat rendezőjével, Dombrovszky Lindával a Szabó Magda regénye nyomán készült Pilátus című tévéfilmben dolgoztam már. Nagyon nagyra tartom őt. De sorolhatnám a többieket is. Hartung Dávid a sorozat operatőre. És a partnereim! Csupa remek színész. Apu révén annak idején mindent testközelből láttam. Tudom, milyen a katonaélet. Szentendrén a laktanyában forgattunk, ahol apu dolgozott. Szemben laktunk a katonai lakótelepen. Hároméves koromig ott éltem. Jöttem-mentem a kis bőröndömmel. Apu nem él már, de mindig velem van. Most pedig különösen ezt éreztem.



Otthon is elvárta a rendet, fegyelmet? Szigorú, kéréseit paranccsá formáló ember volt?

Apu erdész akart lenni. Nagyon szerette a természetet, az állatokat. Egyik ilyen utolsó képem róla: pár héttel a halála előtt nyugágyban fekve gyönyörködött a virágokban. A sárga rózsa volt a kedvence. Pontosan nem is tudom, hogyan keveredett a katonaság kötelékébe, hiszen ő egészen más karakter volt. Csaba, a férjem Romániában volt katona. Sokat mesélt arról, milyenek voltak az ottani főtisztek. Apu mindenben különbözött tőlük. Nagyon szerény, tisztességes ember volt, mégis elég magasra jutott a katonai ranglétrán. Érzékeny, szemérmes férfiként tele volt szeretettel. Megjelent egy könyv a rendszerváltás után a magyar katonai vezetésről. Sok mindenkire ráhúzták a vizes lepedőt. Kivagyiság, vadászatok, kiskatonákkal felépített balatoni nyaralók…Apuról is van benne néhány sor. Nagyon szépen írnak róla. Apu nem járt vadászatokra, tiszti vacsorákra. Nem bírta az italt. Nem is az az alkat volt. Ő a családja körében érezte jól magát. Mi nagyon szerényen éltünk. Wartburgunk volt, és Fonyódligeten két kis szobával nyaralónk. A nagyszüleim vették egykor. A nővéremmel ott töltöttük a nyarakat. Palatetős ház, homokkal beterített utca. Tizenvalahány évig egy újpesti panelben éltünk. Onnan kerültünk át Budára, egy katonai lakótelepre.



Szóval semmiféle parancsuralom otthon?

De még csak hierarchia sem. Én is távol állok ettől, bár a színház hierarchikus hely. Még a filmforgatás is, hiszen a színésznek végre kell hajtania, amit a rendező kér tőle. Néha elég nehéz. Főleg, ha ellenkezik az elképzelésemmel. A laktanya is furcsa hely a szememben, hiszen elég szabad szellem vagyok. Tisztelegni, begyakorolt dolgokat végrehajtani, mindent előírás, sőt parancs szerint, hogy így kell, máshogy nem lehet… nőként ez nekem kicsit abszurd világ. Sokat segített, hogy Linda ezt a sok férfit, színészt fiatal nőként a maga érzékenységével remekül irányította, jól dirigálta.