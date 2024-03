Kiakadtak az ír énekesnő örökösei

A Chrysalis Records lemezkiadó és a jogtulajdonosok közös közleményben követelik, hogy az elnökségért újra harcba szálló milliárdos hagyjon fel ezzel – írja a BBC.

„Nem túlzás azt állítani, hogy Sinéad undorodott, sőt, megbántódott és megsértődött volna attól, ha tudná, hol játszották le a dalát, hiszen Trump és az általa képviselt politika egyáltalán nem összeegyeztethető azzal a szigorú morális alappal, ami szerint a zenész élt, az őszinteséget, a kedvességet, méltányosságot, illetve az egymással szembeni tiszteséget szem előtt tartva” – áll a közleményben.

Trumpnak korábban is akadtak gondjai a kampánygyűlések zenei aláfestésével, 2016-ban például több világsztár kérte ki magának, hogy engedély nélkül bömböltetik a dalaikat a republikánus mítingeken (Rolling Stones, Neil Young, Adele, Queen, R.E.M). A nagy rockrajongó hírében álló elnökjelölt azt sem rejti véka alá, kik a személyes kedvencei. Az érintettek közül többen felszólították, hogy tartózkodjon nevük emlegetésétől, mert nem szeretnének vele egy mondatban szerepelni a sajtóban. Korábban így tett az Aerosmith-frontember Steven Tyler és Paul McCartney is. A We're Not Gonna Take It című régi amerikai rockhimnusz szerzője, a Twisted Sister-vezér Dee Dee Snider egyenesen perrel fenyegetőzött, amikor megtudta, hogy Trumpék kampánygyűléseiken ezt a dalt vetették be.

Az Egyesült Államokban egyébként nincs szükség a dalszerzők engedélyére ahhoz, hogy számaik kampánygyűléseken csendülhessenek fel. Csak a szerzői jogi hivatalnak kell utólag jelenteni a felhasználást, de akkor már késő, hiszen az előadókat másnap már a párt szimpatizánsának tekintheti a nép.