Gúta felújítja a központi szökőkutat

A közbeszerzést tavaly decemberben már kiírták, ám ezt most februárban törölték, mivel nem tudták kettőnél több cég versenypályázatát felmutatni. Az újra kiírt közbeszerzésre, amely esetében a feltételeket is módosították, március 10-ig lehet jelentkezni.

A szökőkutat 1970-ben építették, amellyel az 1965-ös árvíznek állítottak emléket.

Az építménynek része egy műalkotás is, ám ennek rekonstrukciója nem képezi a projekt részét. A felújításra nemcsak esztétikai, de funkcionális okok miatt is szükség van. A medence kőburkolata károsodott, a szökőkút műszaki része pedig elöregedett és működésképtelen, miközben nem rendelkezik vezérléssel sem. A felújítás a vízi elemekre és a megvilágításra is vonatkozik majd. Emellett pedig ivókutat és párakapukat is terveznek a környékére. A szőkőkút építészeti megjelenését nem tervezik megváltoztatni.