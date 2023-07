Meghalt Sinéad O’Connor

Az énekesnő az év elején az RTÉ Choice Music Awards-on átvehette a Classic Irish Album díjat, ahol az I Do Not Want What I Haven't Got című daláért kapott díjat „Írország menekült közösségének minden egyes tagjának” ajánlotta.

O'Connornak három gyereke született, a legidősebb, Shane 17 éves korában öngyilkos lett.

(Telex)