F1, 2025: A száműzött Exceltől a női versenymérnökig (+FOTÓK)

4. Racing Bulls VCARB 02

A Kisbikák idén végre hivatalosan is felvállalták, hogy a „titokzatos” RB (amelyről mindenki tudta, mi is valójában) mi is valójában. A mélykék helyett angyali hófehérbe burkolózó VCARB 02-estől nem várható nagy áttörés, a tavaly megcélzott 6. helyből 8. lett, ami 20%-os bevételkiesést jelentett számukra. A Honda pedig továbbra is megkéri a motorja árát, főleg, hogy pártfogoltjukat, Cunoda Jukit negyedszerre sem sikerült beprotezsálniuk a Nagy Testvérhez (RB).