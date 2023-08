Holnap tartják a Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemlét

A rendezvény a zenekarok délelőtti hangbeállásaival kezdődik, a megnyitót 13 órakor tartják, a közönség számára húsz perccel ezt megelőzően nyílnak meg az ajtók. A belépés ingyenes, mindenki mehet buzdítani kedvenceit.

Valamennyi fellépőnek 10 perc szerelési és 15 perc műsoridő áll rendelkezésére, miközben legfeljebb 3 saját dalt lehet előadni. A produkciók után a zsűri szakmailag értékel minden egyes fellépőt.

A szemlére jelentkező zenekarok és szólisták közül előzsűrizéssel választották ki azokat, akik meghívást kaptak a holnapi komáromi döntőbe – ide hat előadó jutott be idén. Tavaly óta ugyanis nem csupán hazai előadók jelentkezhetnek erre a szemlére – a szervezők már az egész Kárpát-medencéből érkező zenekarok és a szólisták jelentkezését várják.

Az idei döntőbe három szlovákiai és három magyarországi előadót válogattak be: az ipolysági ChapteR5, az ipolykeszi Kingfishers és az ipolybalogi Kiss Zenészek kaptak lehetőséget, hogy megmérettessék magukat, míg a magyarországi Hartáról érkezik a Hé, Hallod!, Veresegyházáról a MenCrew és Pécsről a VikHarp. A ChapteR5 technikai okok miatt nem tud részt venni a döntőben, holnap tehát öt előadó lép színpadra.

A döntő két hazai formációja nem ismeretlen a szlovákiai magyar közönség előtt: mindkét banda tagjai hosszabb ideje zenélnek együtt, számos hazai és magyarországi fesztiválon és zenei rendezvényen bemutatkoztak már.

A Kingfishers egy öttagú fiúcsapat, akik populáris metálként jellemzik zenei stílusukat. Legfrissebb dalukat Időutazó címmel pár hete mutatták be – a dalhoz egy retró hangulatú videóklip is készült. Zenéltek már a Petőfi TV-ben, jelenleg pedig egy kislemezen dolgoznak.

A Kiss Zenészek öttagú zenekar, amely 2013-ban alakult. Az ipolybalogi és ipolykeszi származású zenészek az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola növendékei voltak. Többször szerepeltek a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen, de versfeldolgozások mellett saját szerzeményeket is írtak, melyekhez klipek is készültek. 2020-ban mutatták be első lemezüket.

A döntős előadók értékes nyereményeket nyerhetnek – egyebek mellett stúdióidőt, fellépési lehetőségeket és médiaszereplést. A nyerteseket a zsűri a tatabányai Peron Music Tehetségkutatóra delegálja, játszhatnak majd a 2024-es Gombaszögi Nyári Táborban és a 2024-es Harmónia díj ünnepélyes gálaműsorán is.

A zsűrit kilenc férfi alkotja: Balázs Sziszka, Bárány János, Csenger Ferenc, Emmer Péter, Jancsó Péter, Kovács Koppány, Nagy Szabolcs, Nászaly Gábor és Pap Tibor.