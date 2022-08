Gárdonyi-köteteket gyűjtenek

Gárdonyi Géza szlovák, illetve cseh nyelven megjelent köteteit, illetve a Csehszlovákiában és Szlovákiában kiadott magyar nyelvű könyveit keresi az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár. A könyvgyűjtésbe a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete is bekapcsolódott, várják a felajánlásokat.

Gárdonyi Géza szlovák, illetve cseh nyelven megjelent köteteit, illetve a Csehszlovákiában és Szlovákiában kiadott magyar nyelvű könyveit keresi az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár. A könyvgyűjtésbe a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete is bekapcsolódott, várják a felajánlásokat.

A neves magyar író Egerben született és ebben a városban játszódik legismertebb regénye, az Egri csillagok is. A könyvgyűjtés apropója Gárdonyi Géza halálának századik évfordulója. Az egri könyvtár gyűjteményéből számos, Szlovákiában valamint Csehszlovákiában kiadott Gárdonyi-kötet hiányzik egyelőre. A gyűjtést először országos szinten hirdették meg, most pedig a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete is bekapcsolódott. Az egyesület honlapján, a www.szmke.sk oldalon megtalálható azoknak a cseh és szlovák nyelvű hiányzó kiadványoknak és a Csehszlovákiában, valamint Szlovákiában kiadott magyar nyelvű kötetek pontos jegyzéke, melyeket az egri könyvtár keres.