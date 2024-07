A Művészetek Völgye 33 éves lett

Július 19–28. között közel háromezer programból lehet majd válogatni az immár 33. Művészetek Völgyében. A családosokat már délelőtt gyerekkoncertek, ringatók, kézműves-foglalkozások várják, aki pedig szereti aktívan indítani a napot, az jógázhat, elindulhat egy gyalog- vagy biciklitúrára.

A könnyűzenei program idén rendkívül erős: a 30Y, az Aurevoir, a Bagossy Brothers Company, a Bëlga, a Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, a hiperkarma, az Ivan & The Parazol, a Kiscsillag, a Margaret Island, a Parno Graszt, a Platon Karataev, a Punnany Massif és a Quimby dalaira bulizhatnak a fesztiválozók a legnagyobb befogadóképességű kapolcsi Panoráma Színpadon.

A fesztivál második nagyszínpadának számító taljándörögdi Lőtér helyszínen lép fel az Analog Balaton, az Anima Sound System, Ajsa Luna, a Besh o droM, a Co Lee Live Band, a Duckshell, az Európa Kiadó, a Fiúk, a Freakin Disco, a Hundred Sins, a Lóci Játszik, a Péterfy Bori & Love Band, a Random Trip, Sisi, a Selah Vie, a Szabó Balázs Bandája, a Vad Fruttik és a VHK is. Innen indul minden nap a múzeum retró Ikarus busza is, a Zenélő Busz, amelyen akusztikus koncerteket hallgatva roboghatnak körbe a nézők a fesztiválon. De ugyanitt naponta megismerkedhetnek egy-egy nagy zeneszerzővel úgy, ahogy könyvekből és lemezekből sosem. Ehhez a Papageno Klasszik udvarba kell ellátogatni, ahol a zenét történetekkel egészítik ki, hogy emberileg is közelebb kerüljön hozzánk Wagner, Chopin, Liszt vagy Paderewski. A zenehallgatáson túl az érdeklődők akár azt is kipróbálhatják, milyen karmesternek lenni. Ugyancsak Taljándörögdön találkozhatnak a Vad Art művészeivel, akik tíz napon át beszélgetésekkel, befelé figyelős ambient zenével, rajz workshopokkal, koncertekkel és izgalmas DJ-szettekkel készülnek.

Mindeközben Vigántpetenden a Cirque du Tókert olyan legendáknak ad otthont, mint Zorán, Kern András, Dés László, a Csík zenekar és Presser Gábor, valamint a Budapest Bár. Emellett több kortárs táncművészeti produkciót és újcirkuszi előadást is láthatnak majd itt az érdeklődők, mint például a Feledi Project, a Duda Éva Társulat vagy a Fővárosi Nagycirkusz műsorát.

Az első nap a 33 éves fesztivál és az Art-Színtér közös premierjével indul, ezúttal a Tikk-Takk Bummot mutatják be Ember Márk, Dobó Enikő és Csiby Gergely főszereplésével. A fesztiválon két helyszínen, a Színház Színpadon és a Színház Színpad Templomban naponta más és más előadásokkal várják a nézőket az ország minden részéről érkező társulatok. Emellett idén is minden nap lesznek improvizatív előadások a Momentán Udvarban, a zene és az irodalom találkozik a Kaláka Udvarban, a Petőfi Udvarban és a Poket Udvarban. A Művészetek Zöldje Udvarban és az idén debütáló SzimBio Udvarban a fenntarthatóságról tanulhatnak az érdeklődők. Saját udvarral készül Vigándpetenden Hobo, aki immár 30 éve „völgylakó”, Harcsa Veronika jazzénekesnő és Szirtes Edina Mókus hegedűs-énekes is.

Július 22-én és 23-án a SzimBio Udvarban mutatkozik majd be a VIR című „őskori opera”, amelynek életre keltésén a Czakó Máté, Ljubomir Nikolic és Pier Lorenzo Pisano művészeti vezetése mellett számos további művész is dolgozik. Az alkotók az úgynevezett hackathon zenei formájával, azaz egyedi érzések és benyomások alapján hoznak létre egy olyan megismételhetetlen műalkotást, amely kölcsönös tanulási folyamat és tudásátadás a művészek, a kulturális örökség és a közönség között.

Idén több múzeum csatlakozik a rendezvényhez, ők többnyire kiállításaikat reklámozzák, de néhányan kreatív foglalkozásokat is szerveznek.

Naponta mintegy 300 program közül lehet választani a három faluban, 40 helyszínen. Az idei évtől a fesztivál külön gondolt azokra a budapestiekre is, akik csak egy-egy napra tudnak kiszakadni a való világból – számukra külön oda-vissza buszjáratokat indítanak.

A Művészetek Völgye teljes programja elérhető a www.muveszetekvolgye.hu oldalon, ahol mindenki összeállíthatja saját fesztiválprogramját.