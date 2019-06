Amerika hercege

Marion Robert Morrison néven született 1907. május 26-án az Iowa állambeli Wintersetben. Kaliforniában nőtt fel, egyetemre sportösztöndíjjal került. A híres filmsztár, Tom Mix meccsjegyekért cserébe nyaranta kellékesi állást szerzett neki a Fox filmstúdiónál, itt barátkozott össze a nála tíz évvel idősebb, szintén ír származású John Ford rendezővel, akivel két évtized alatt csaknem két tucat filmet forgatott. Ford kisebb szerepeket osztott rá, majd 1930-ban beajánlotta az első hangos western, A nagy ösvény főszerepére. A film ugyan megbukott, de ő a pályán maradhatott, sőt a John Wayne művésznév mellé fizetésemelést is kapott. Számtalan B-kategóriás film után megint Fordnak köszönhetően lódult meg pályája, 1939-ben a Hatos fogat revolverhőse az igazi filmsztárok sorába emelte. Ettől kezdve szinte csak főszerepeket kapott, 250 filmje közül 140-ben írták az ő nevét a legnagyobb betűvel a plakátra, ami világrekord, a mozikban csak Clark Gable nevével adtak el több jegyet.

A filmtörténetbe a John Forddal forgatott western-trilógiával írta be nevét: Az Apacserőd, a Sárga szalagot viselt és a Rio Grande mind a műfaj klasszikusa. A westernek legnagyobb csillagát hórihorgas, 193 centi magas alak, a szúrós szemekbe húzott kalap, az elmaradhatatlan (47-es méretű) csizma, lassú beszéd és mély hang jellemezte. Igazi terepe a western maradt, ebben a műfajban mintegy 90 filmben szerepelt. Az üldözőkben húgát kereste magányos harcosként, elszánt seriffként harcolt a Rio Bravóban, szereplője volt a parádés szereposztású, monumentális A vadnyugat hőskora című eposznak. Az amerikai mitológia egyik kulcseseményét feldolgozó Alamóban hősiesen védte hazáját, a texasi erődöt a mexikói túlerő ellen – az alkotást, amelynek egy személyben volt a producere, rendezője és főszereplője is, 1960-ban Oscar-díjra jelölték.

Pályafutása csúcsára A félszemű seriffjével ért fel 1969-ben, alakításáért előbb Golden Globe-, majd Oscar-díjat nyert. Utoljára 1976-ban A mesterlövész című westernben volt látható rákos, idős cowboyként, aki megleckézteti az összes gonoszt. Ekkor már az életben is nagybeteg volt, utoljára 1979 áprilisában az 51. Oscar-gálán jelent meg nyilvánosan, ő adta át A szarvasvadász alkotóinak a legjobb filmnek járó szobrocskát.

A hívő protestáns – nem tudni, miért – még áttért a katolikus vallásra, és 1979. június 11-én halt meg tüdő- és gyomorrák következtében. Azt szerette volna, ha a sírján a „Feo, fuerte y formal” (Ronda volt, erős és méltóságos) felirat áll, de ezt a kívánságát a mai napig sem teljesítette senki.

Három házasságából (mindig spanyol ajkú feleséget választott) hét gyermeke született, akik közül kettő színész lett.

Wayne soha nem titkolta markánsan konzervatív nézeteit, a McCarthy-féle kommunistaellenes időszakban propagandisztikus filmeket forgatott, kevéssé kollegiális módon többeket feketelistára tetetett. Emiatt számos ellensége akadt, Sztálin állítólag utasítást adott meggyilkolására, egyszer a filmgyár területén akadályoztak meg egy merényletet ellene. Teljes mellszélességgel állt ki a vietnámi háború mellett, de a nyílt politikai szerepvállalást elutasította. 2015-ben Texas államban születésnapját emléknappá nyilvánították, de a kaliforniai parlament egy évvel később elutasította a hasonló kezdeményezést Wayne vitatható tettei és megnyilvánulásai miatt.

Neveztek el róla konzervnyitót (mert „mindenre képes”), repülőteret, és számos szobra áll Amerika-szerte. Szülővárosában emlékét múzeum őrzi, és természetesen szobra is áll, amely az elmaradhatatlan cowboykalapban ábrázolja. Életében és halála után is több volt, mint egyszerű filmsztár, maga volt a tiszta lelkű és legyőzhetetlen Amerika. Emléktárgyaiból többször rendeztek jótékony célú árverést, melynek bevételét a nevét viselő rákalapítvány kapta, és a nézők még halála után is rendszeresen beszavazzák minden idők legnagyobb filmcsillagai közé. (MTI, ú)

Tudta?

* John Wayne testesítette meg filmjeiben az „igazi amerikai értékeket”, erős, határozott, de lovagias és gáncstalan volt, így pl. soha senkit nem lőtt hátba.

* A sors fintora, hogy a legnagyobb amerikai hős kihagyta a második világháborút, mert a térde miatt nem találták alkalmasnak katonai szolgálatra. Még jó, hogy lovagolni tudott…

* Kedvenc karaktere Ethan Edwards volt Az üldözőkben (1956), a fiát, Ethant is róla nevezte el.

* A kedvenc hobbija a bridzs, a póker és a sakk volt.

* Hirohito japán császár Wayne nagy rajongója volt: külön kérte, hogy találkozhasson a színésszel, amikor a 70-es években Amerikában járt.

* Wayne sírja a kaliforniai Newport Beach emlékparkjában van.

* A dombormű őt ábrázolja a lován az alamói erőd előtt. A felirat: „Tomorrow is the most important thing in life. Comes into us at midnight very clean. It’s perfect when it arrives and it puts itself in our hands. It hopes we’ve learned something from yesterday.” (A holnap a legfontosabb dolog az életben. Éjfélkor egészen tisztán jön hozzánk. Tökéletes, amikor érkezik, és a kezünkbe adja sorsát. Reméli, hogy valamit tanultunk a tegnapból.)