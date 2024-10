Kamil Šaško az új egészségügyi miniszter

Šaško, az újonnan kinevezett miniszter a sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a helyzet megoldása érdekében azonnali tárgyalásba kezd az egészségügyi dolgozókkal. Továbbá kiemelte, az egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy figyelemmel kísérje az egészségügybe áramló pénz útját, és kiértékelje, hogyan lehet a lehető leghatékonyabban felhasználni az anyagi forrásokat. Az új tárcavezető azt ígérte, külön figyelmet szentel majd az egészségbiztosítók pénzügyi gazdálkodásának. Hangsúlyozta, a tudományos tények alapján fogja irányítani a minisztériumot, és nem hagyja, hogy a sarlatánság teret kapjon.

Az új miniszter

Šaško Londonban szerzett befektetési bankári képesítést. Karrierjét a 2010-es évek elején a magánszférában kezdte, majd megfordult a pénzügyminisztériumnál és az Európai Unió Tanácsánál is. 2020 és 2023 között a Szlovák Nemzeti Banknál dolgozott mint szabályozási és felügyeleti szakértő. A 2023-mas parlamenti választás után a gazdasági minisztérium államtitkárává nevezték ki. Korábban nem dolgozott az egészségügyi szektorban, családja azonban több szálon is kötődik az ágazathoz: az anyósa, Monika Pažinková 2012 és 2016 között, tehát a második Fico-kormány idején az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal (ÚDZS) elnöke volt, a felesége, Mariana Šašková pedig egy ideig Dolinková irodavezetőjeként dolgozott az egészségügyi minisztériumban (mostanra azonban már ő is elhagyta a tárcát).

Az egészségügy azonban nem teljesen ismeretlen terület Šaško számára, hiszen a tavalyi választás előtt részt vett a Hlas tematikus kampányrendezvényein, többek közt Dolinková és Michal Štofko társaságában. Utóbbit a választás után kinevezték az egészségügyi tárca államtitkárává.

Egyből a mély vízbe

Az ellenzéki képviselők ennek ellenére bírálják a Hlast, amiért egy olyan személyt választottak a tárca élére, aki nem rendelkezik sok tapasztalattal az egészségügy terén. Többek közt Tomáš Szalay, az SaS parlamenti képviselője is ezzel érvelt. Szerinte az országnak olyan egészségügyi miniszterre lenne szüksége, aki elismert, jó kapcsolatokat ápol a szektor képviselőivel és képes lesz meghozni a népszerűtlen, ámde elengedhetetlen reformokat.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas elnöke ezzel szemben úgy véli, Šaško egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező, jó képességű menedzser, aki képes lesz vegyíteni a stratégiai gondolkodást a gyakorlatias intézkedésekkel.

Oskar Dvořák, a Progresszív Szlovákia (PS) parlamenti képviselője szerint Šaškónak nehéz lesz rendet tennie abban a káoszban, amit Dolinková hagyott maga után, és Robert Fico (Smer) miniszterelnök támogatása nélkül erre nem is lesz képes.

Dolinková távozásának egyik oka éppen az volt, hogy már nem élvezte a kormányfő bizalmát, és Fico ennek nyilvánosan is hangot adott. Nem ez volt az első eset, hogy a Fico-kabinet egészségügy miniszterének távoznia kellett a Smer elnökének bírálata miatt, 2019-ben Andrea Kalavská is hasonló okok miatt mondott le.

Dolinková jövője

A távozó egészségügyi miniszter sorsa továbbra is kérdéses, e cikk megjelenéséig nem erősítette meg, hol folytatja a karrierjét. A döntése viszont kulcsfontosságú lehet a teljes koalíció működése szempontjából. Visszatérhetne akár a parlamentbe is, ebben az esetben Miroslav Čellárt, a parlament alkotmányjogi bizottságának elnökét váltaná.