Ingyenes tanfolyam indul vállalkozóknak Galántán

A Városi Művelődési Központban november 5-én ingyenes tanfolyam indul azoknak, akik vállalkozni szeretnének, vagy már elindították a vállalkozásukat, de segítségre lenne szükségük a sikeres folytatáshoz. Az öt hetes kurzust Jozef Krška vezeti.

„Nagy-britanniai egyetemi tanulmányaim után 2020-ban tértem vissza Szlovákiába, hogy befektetési alapokban dolgozzam. 2022-ben megalapítottam a Mundos Investments nevű saját cégemet, amely startupoknak segít projektmenedzsmenttel, finanszírozásszerzéssel és marketinggel. Emellett a Horvát – Szlovák Kereskedelmi Kamara alelnökeként a két ország közötti kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatok erősítése a feladatom”

– mondta el magáról. A tapasztalt szakember azok jelentkezését várja, akiket érdekel a vállalkozói lét, de még nincs ötletük, esetleg több üzleti ötletük is van. A tanfolyamon a résztvevők megtanulhatják, hogyan találják meg a megfelelőt és abból hogyan építsenek ki fokozatosan életképes üzleti projektet. Azoknak is szól a tanfolyam, akiknek már van egy világos ötletük, pénzt még nem keresnek vele, de szeretnék kipróbálni, hogy működne-e, valamint azt is, hogyan lehet új termékeket találni és indítani, és hogyan kell elkerülni a stagnálást. A résztvevők gyakorlati eszközöket és konkrét lépéseket kapnak bármely üzleti ötlet megvalósításához, szakterülettől függetlenül. Aki szeretne, csatlakozhat ahhoz a vállalkozói klubhoz, amely elsősorban a tanfolyamot már elvégzett és más vállalkozókból áll. A klub előnye, hogy tagjai együtt mélyíthetik el az olyan konkrét üzleti témákat, mint például a könyvelés, a marketing, a jog vagy a pénzügyi menedzsment. A kurzus első része az ötlet megfogalmazásáról és arról szól, hogyan kell vállalkozást elindítani. A második a vállalkozás leírásáról, bemutatásáról, a harmadik a kockázatok és félelmek felismeréséről és azok kezeléséről, a negyedik a projekt finanszírozásának lehetőségeiről. Az ötödik, december 3-ra tervezett záróalkalmon a hallgatók a kurzus vezetőjével és a többi résztvevővel megvitathatják a saját projektjüket és közösen megfogalmazhatják a további lépéseket.

A várossal való együttműködésnek köszönhetően Galánta és a környező települések lakosainak ingyenes a tanfolyam, de a résztvevők létszáma korlátozott és regisztrációhoz kötött. A jelentkezési ívhez a hivatkozás megtalálható Galánta hivatalos Facebook-oldalán.