Ma ünnepli 36. születésnapját Meghan Markle

Meghan Markle tavaly a 36. születésnapját egy afrikai szafarin töltötte Harry herceggel. Harry nyilván készül valami különlegessel idén is, de a programjuk alapján az biztosnak mondható, hogy ezt a napot a herceg egyik jó barátjának az esküvőjén fogják tölteni, ahol Harryre esküvői tanúi feladatok várnak.

Happy Birthday to HRH The Duchess of Sussex! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/qId94pYuNo