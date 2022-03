ÉLŐ: Zelenszkij tüntetésekre szólította fel a világot. Az amerikai vezetés formálisan is kijelentette, hogy az orosz hadsereg tagjai háborús bűnöket követnek el

10:59 – Zelenszkij szerint Putyin villámháborúja kudarcot vallott.

10:43 – Biztonsági elemző: Megmondom, mikor érhet véget a háború!

10:29 – A holland kormányfő szerint „elég gyorsan” sor kerülhet az orosz kőolaj bojkottjára. Bővebben...

10:20 – Jogunk van-e örülni háborús időben? A szomszédban háború dúl, önt pedig szorongással tölti el, hogy békések a mindennapjai? Bűntudata van, ha a barátaival találkozik, kikapcsolódik, és úgy gondolja, hogy ez most nem a jó hangulatú összejövetelek és önjutalmazás ideje?

10:12 – Dél-Korea segélycsomagot küldött Ukrajnába. Bővebben...

09:46 – Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter Twitteren reagált arra a szerdai hírre, hogy Putyin bejelentette, a „nem baráti” országoknak ezentúl rubelben kell fizetniük az olajért és a földgázért.

09:17 – Az Anonymous hekker-aktivista közösség egyik központi Twitter-csatornája hajnalban azt jelentette be, hogy feltörték az orosz központi bank szervereit, és 48 órán belül közzétesznek 35 ezer, érzékeny információkat tartalmazó fájlt. A nemzetközi kibervédelmi szakértői közösség egyelőre óvatos távolságtartással kezeli a hírt – írja a Telex.

Anonymous hacks Russia's Central Bank and more than 35,000 files will be exposed in 48 hours. pic.twitter.com/0VUhqVmo89