Bíróságon a Stop Soros

Brüsszel/Budapest | Tegnap jelentette be az Európai Bizottság, hogy elégedetlen a magyar kormány válaszaival, ezért az EU bírósága elé viszi a Stop Soros törvénycsomag két elemét is.

A brüsszeli testület amiatt tett feljelentést, mert bűncselekmény lett Magyarországon a menedékkérők segítése, és Magyarországon nem kérhet menedékjogot az, aki nem közvetlenül háborúból jön. Az Európai Bizottság szerint mindkét magyar törvény több EU-s törvénnyel is szembemegy. Amennyiben a luxemburgi bíróság is úgy látja majd, hogy a Stop Soros csomag ezen kitételei szembemennek az EU-s joggal, akkor Magyarországnak kötelező lesz változtatni rajtuk, illetve pénzbüntetést fizetni egészen addig, amíg a törvényeket ki nem javítják. Magyarország nem biztosít élelmiszert azon visszatérésre kötelezett menedékkérőknek, akik a szerbiai határ mentén létesített tranzitzónákban állnak őrizet alatt. Mint a brüsszeli közleményben írták, a körülmények nem felelnek meg a közösségi előírásoknak. A helyzet sürgősségére való tekintettel a magyar kormánynak az ügyben egy hónapja lesz válaszadásra. A kormány továbbra is kiáll a Stop Soros törvénycsomag és a migránsok betelepítését tiltó alkotmánymódosítás mellett, mert azok Magyarország és a magyar emberek védelmét szolgálják – közölte sajtótájékoztatóján Hollik István kormányszóvivő. A kormány készen áll a perre – tette hozzá.