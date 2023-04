A Wagner-zsoldosok a rég lerombolt bahmuti városházára tűzték ki az orosz zászlót

Bob Dylan új bootleg-albuma, a The Bootleg Series Vol. 17: Fragments – Time Out of Mind Sessions (1996–1997) korántsem a legértékesebb darabja a 32 éves vállalkozásnak, mégis csupa olyan dolgot kínál, amelyekről érdemes gondolkodni. Az irodalmi Nobel-díjas dalszerző-előadó más fénytörésben mutatja meg a Miamiban rögzített klasszikusát.