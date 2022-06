40 euróért üzenetet írhatsz az ukrán gránátokra, amelyeket orosz katonákra lőnek

Az ukrán katonáknak eddig 18 ezer dollárt sikerült összegyűjteniük a közösségi hálón reklámozott hirdetésnek köszönhetően, melynek lényege, hogy 40 dollárért meg lehet rendelni egy üzenetet, amelyet felírnak egy orosz hadsereg ellen bevetett tüzérségi gránátra.

Az ötlet egy 22 éves informatikus hallgató, Anton Szokolenko fejéből pattant ki, aki létrehozott egy csoportot a Telegramon, ahol háborúról szóló friss híreket, valamint videókat osztott meg, és több mint 12 ezer követőre tett szert.

– áll a hirdetés szövegében.

Szokolenko arra a kérdésre, hogy etikusnak tart-e egy ilyen projektet, azt válaszolta, hogy a háború jelenlegi szakaszában nem érdeklik a morális kérdések, csupán azt szeretné, hogy az ukránok ellen elkövetett atrocitásokért „minél több orosz katona elnyerje méltó büntetését”.

