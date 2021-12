Új helyre kerülnek a kisebbségek a kulturális tárcánál

A kulturális minisztérium szóvivője, Zuzana Viciaňová kérdésünkre megerősítette, hogy kisebbségi kultúrák témája januártól is a területért felelős ún. minisztériumi referatúra hatáskörébe tartozik majd. Jelenleg ez a referatúra, az ún. többpólusú politikák osztálya alá tartozik, itt van például az államnyelvtörvényért felelős referatúra is. A kisebbségekért felelős szervezeti egység a jövő évtől közvetlenül Viera Leščáková államtitkár irányítása alá kerül, ezért nem is kap önálló vezetőt. Arról a Leščákováról van szó, akiről korábban mi is megírtuk, a Za ľudí kormánypárton belüli viszály miatt került a tisztségbe. A minisztériumi szóvivő a hangsúlyozta, fontos számukra a kisebbségek kultúrájának támogatása és biztosítani akarják ezen kultúra megőrzésének feltételeit. Arra a kérdésünkre azonban nem kaptunk választ, mik lesznek pontosan az egyébként legalacsonyabb szintű minisztériumi szervezeti egység, a kisebbségi referatúra pontos kompetenciái, mint ahogy arra sem, hogy miért döntöttek az átszervezés mellett.

Osztály lett volna?

A minisztériumi átszervezéssel kapcsolatban még november 23-án tett közzé egy bejegyzést Gyimesi György, a kormányzó OĽaNO parlamenti képviselője. Ebben azt írja, hogy önálló osztályként működik majd tovább a kisebbségek kultúrájáért felelős minisztériumi egység. „A magyar szempontból fontos kisebbségi osztály a továbbiakban három alkalmazottal fog működni” – írja a képviselő, és hozzáteszi, versenytárgyalást írnak majd ki a pozíciókra.

Üres marketing?

Az ügyben a tárca korábbi, akkor még a Híd által kinevezett államtitkára, Rigó Konrád elmondta, szerinte az átszervezés nem jelent előrelépést. „Nesze semmi, fogd meg jól! Ennyit lehet Matovič privát magyarjának hangzatos bejelentése kapcsán most már biztosan elmondani” – nyilatkozta Rigó, aki jelenleg már a Szövetség elnökségi tagja. Arra emlékeztet, hogy a minisztériumnál az önálló nemzetiségi osztályt tavaly nyáron fokozták le a referatúra szintjére. Ekkor került a már említett többpólusú politikák osztálya alá. Rigó szerint most tovább csökkentik az egység súlyát azzal, hogy egy olyan államtitkárhoz rendelik, aki szerinte nem ért a témához. Ugyancsak felidézte, hogy az ő hivatali idejében, az előző kormány idején a legmagasabb, vagyis főosztályi szinten kezelték a minisztériumnál a kisebbségek kultúráját. „A főosztály élén egy magyarul is beszélő szakember állt, az öttagú szakosztályt pedig egy magyar nemzetiségű művészettörténész vezette” – emlékeztetett, és hozzátette, a jelenlegi átszervezést üres marketingfogásnak tartja.