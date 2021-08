Leščáková kezében a kisebbségi kultúra

A kisebbségi és regionális kultúráért felelős államtitkár leváltását Veronika Remišová, a Za ľudí párt elnöke és miniszterelnök-helyettes kezdeményezte a kulturális miniszternél, Natália Milanovánál (OĽaNO). Lépését azzal magyarázta, a kulturális minisztérium államtitkárának cseréjéről szóló döntés a koalíciós szerződés értelmében a Za ľudí kompetenciája. A tárca államtitkári székébe Leščáková volt parlamenti képviselő és a Za ľudí párt alelnöke kerül. Remišová így növelte meg a párton belül a hozzá hű tisztviselők számát, amelyre a Mária Kolíková igazságügyi miniszterrel folytatott párton belüli hatalmi harc miatt van szüksége. „Szerencsétlen döntésnek tartom” – kommentálta az államtitkár leváltását Kolíková, aki szerint Kumanovának azért is kellett mennie, mert a pártban zajló dolgok kapcsán nem értett egyet Remišovával. Az igazságügyi miniszter körüli párttagok szerint az államtitkár leváltása büntetés azért, mert támogatta a rendkívüli közgyűlés összehívását. Kolíková ugyanakkor azt is elmondta, a koalíciós szerződés értelmében a tisztségről való döntés teljes mértékben a pártelnök kezében van. „Ennek ellenére szomorú vagyok a döntés miatt, mivel Kumanová szakember, etnográfus, akit Pribina-kereszttel is kitüntettek, és jó volt, hogy egy ilyen személy is a kormány tagja volt” – mondta a miniszter. Kumanová nemzetiségére utalva hozzátette, jó dolog volt, hogy a kormánynak egy roma tagja is volt. Kolíková ezzel együtt is elismerte, ez az egész ügy egy politikai sakkjátszma, amiben korábban ő is bizonyos lépéseket tett. Remišovának a témában bejelentett sajtótájékoztatója elmaradt.

A miniszterek hallgatnak

A kormány többi minisztere a személycseréről tartózkodóan beszélt, azt hangsúlyozták, az államtitkári poszt betöltése teljes mértékben a Za ľudí párt elnökén múlik. Így nyilatkozott lapunknak Natália Milanová (OĽaNO) kulturális miniszter is, akinek a jövőben közvetlenül együtt kell dolgoznia az új államtitkárral, Leščákovával. „Ez egy politikai tisztség, amelyet a koalíciós megállapodás rögzít, ezért nem fogom a Za ľudí belső ügyeit kommentálni” – mondta a kulturális miniszter. Milanová hozzátette, az államtitkári poszt kompetenciái nem változnak, így Leščáková hatáskörébe tartozik majd a nemzetiségi kisebbségek kultúrája is. Arra a kérdésünkre, hogy Leščáková milyen tapasztalatokat tud felmutatni a kisebbségek kultúrájának területéről, a tárcavezető úgy válaszolt, az új államtitkár korábban egy kultúrával és nemzetiségekkel foglalkozó bizottságban dolgozott. „Így aztán bizonyos tapasztalatai vannak” – tette hozzá. A miniszter azt is elárulta, a leváltott Kumanovával már egyeztettek arról, hogy a jövőben, a történtek ellenére, milyen formában tudnának együtt dolgozni.

Kumanová szomorú

Maga Kumanová a kulturális minisztérium épülete előtt tartott sajtótájékoztatót. Nagyon sajnálja, hogy félbe kell hagynia a megkezdett munkáját. Arra emlékeztetett, hogy amikor létrehozták a Za ľudí pártot, akkor a szakmaiság és az etikusság elvei mentén akartak politizálni. „Emiatt is sajnálom, hogy a szakmaiság nem az első helyen szerepel a politikai döntések során” – tette hozzá a leváltott államtitkár. Megköszönte, hogy sokan, így nyílt levélben több roma személyiség is, kiállt mellette. Az eddigi tevékenységéről szólva többek közt azt emelte ki, hogy a kisebbségi kultúra terén is elkezdte megvalósítani a kormányprogram pontjait. Ezt tovább nem részletezte, de ahogy mi is beszámoltunk róla, a Kisebbségi Kulturális Alappal kapcsolatos változásokra, így új igazgató kiválasztására került sor, amely azonban számos kritikát váltott ki.

A kiválasztási eljárásban alulmaradt Petőcz Kálmán azt állította, a folyamat manipulált volt. Kumanová a sajtótájékoztatón arról beszélt, nem volt részrehajló a saját, vagyis a roma nemzetiségével kapcsolatban. Valamint arról is nyilatkozott, nem kapott olyan jelzéseket, hogy elégedetlen lenne a pártja a munkájával, ezért nem is érti a leváltásának Remišová által felvonultatott ürügyét, mi szerint a minisztériumban az oktatási aspektust szeretnék erősíteni. Leščáková ugyanis oktatási kérdésekkel foglalkozott, korábban pedig egy alapiskolát igazgatott.