Kisebbségi kultúra: átszervezésben eltűnt

Eddigi formájában megszűnik a kulturális minisztérium kisebbségi kultúrákkal foglalkozó osztálya – tudta meg elsőként a Pátria rádió. Zuzana Viciaňová, a tárca szóvivője lapunkhoz eljuttatott állásfoglalásban leszögezi, az osztály beleolvad egy most alakuló, a többpólusú politikák osztályának elnevezett részlegbe. Ennek felépítéséről egyelőre keveset tudni, Viciaňová elmondása alapján a nemsokára létrejövő osztály a nemzetiségi kisebbségek mellett a határon túli szlovákokkal, valamint az államnyelvvel is foglalkozik.

Szabálytalan eljárás

Kún Kelemen Melinda, aki 2018 őszétől vezette a minisztérium nemzetiségi kisebbségek kultúrájának osztályát, lapunknak elmondta, nem szabályszerű az eljárás az osztályával és vele szemben. „A betegszabadságom alatt kaptam egy értesítést az osztály felszámolásáról. A munkaügyi jogász szerint azonban először értesíteniük kellett volna engem arról a miniszteri döntésről, amely alapján később végbemegy a változás a tárca felépítésében. Ezért levélben kértem tőlük, hogy utólag küldjék el nekem” – nyilatkozta lapunknak Kún Kelemen Melinda, aki egészségi okok miatt júniustól nem dolgozott. Az előzetes tájékoztatás azért lett volna fontos, hogy az osztályvezető véleményezni tudja a döntést.

A saját jövőjével kapcsolatban egyelőre semmi biztosat nem tud, de úgy gondolja, betegszabadsága lejárta után nem lesz számára hely a minisztériumban. „Mivel megszűnt az osztály, a betegszabadságom letelte után vagy egy, az előzővel egyenértékű pozíciót kell felajánlaniuk, vagy egy alacsonyabbat. Ezen utóbbi a hamarosan létrejövő új osztály egy referensi pozícióját jelentheti” – mondja Kún Kelemen. Elmondása szerint ez egy kevés kompetenciával bíró poszt, de az új struktúráról egyelőre ő sem tud semmit.

Az osztály sikerei között említi a különböző, akár magyarországi intézményekkel megvalósult együttműködéseket, de magát azt a tényt is, hogy az osztályt sikerült megtartani. Sokszor voltak törekvések, amelyek arra irányultak, hogy megszűnjön az osztály, Rigó Konrád államtitkársága alatt többször is kiállt érte. „Aminek nagyon örülök, és egy példátlan dolognak tartom, hogy a Vajda Júlia-kiállítás a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában egy sikeres, nemzetközi színvonalú kiállítás lett. A kiállítás harmadik hetében egy nemzetközi gyűjtő az egész gyűjteményt megvette. Ilyet egy galéria sem tud felmutatni Szlovákiában” – magyarázta Kún Kelemen.

N yelvrendőr az élen

A formálódó új egységet Oľga Škorecová vezeti, aki korábban a köznyelvben csak nyelvrendőrségként elhíresült részleget, azaz a tárca államnyelvi osztályát irányította. Ezzel kapcsolatban Kún Kelemen úgy fogalmazott, mindig is voltak konfliktusok a két osztály között. „Soha nem mozdították előre Magyarország és Szlovákia közötti együttműködést, az államközi találkozókon számos negatív hozzászólás, támadás hangzott el részükről” – emlékezett vissza a megszüntetett osztály vezetője, aki attól tart, hogy nem lesz magyar az új osztály munkatársai között.

R ejtett osztály

Berényi József (MKP), Nagyszombat megye alelnöke úgy gondolja, az osztály átalakítása miniszteri hatáskörben dőlt el. „A kormány kisebbségi tanácsán, Bukovszky László vezetésével, rákérdeztem, mit tudhatunk erről. A kulturális minisztérium képviselője annyit mondott, hogy a tárca több osztálya, köztük a kisebbséget érintő osztály is, átszervezés alatt áll” – tájékoztatta lapunkat Berényi, aki úgy tudja, az új miniszter nem akar az előző kormány által odahelyezett személyekkel dolgozni, hanem új embereket akar. „Ez is oka lehet az átszervezésnek” – véli a megyealelnök. Hozzátette, a kormánytanács elfogadott egy határozatot, melyben kéri a minisztériumot, hogy a lehető leggyorsabban alakítsa ki a nemzetiségi kultúrákkal foglalkozó osztály méltó képviseletét. Azt, hogy a minisztériumban létrejövő, nemzetiségi kisebbségek kultúráját is magába foglaló új osztályt a nyelvrendőrségként is elhíresült szekció vezetője, Oľga Škorecová igazgatja majd, Berényi rossz megoldásnak tartja. A kisebbségi osztály vezetőjéről most, leváltása kapcsán hallott először, és az osztály működéséről sem tudott semmit. „Rigó Konrád (Híd) volt kulturális államtitkár munkáját figyeltem, azt tudom értékelni, de az osztály létezése teljesen elkerülte a figyelmemet” – fogalmazott a politikus.

Az Összefogás az üggyel kapcsolatban levelet írt a kulturális miniszternek, amelyben elmagyarázzák, miért tartják problémásnak a lépést, és egyben találkozót is kértek a tárcavezetőtől. „Az, hogy erről az osztályról eddig szinte semmit sem hallottunk, nem azt jelenti, hogy be kell zárni, pont fordítva: tartalommal kell megtölteni, szakértőkkel megerősíteni” – jelentette ki Orosz Örs, a mozgalom alelnöke.

Rigó Konrád volt kulturális államtitkár úgy fogalmazott, leminősítette a minisztérium a nemzetiségi kultúrák szerepét. „A 2018-ban létrehozott szakosztály nagy lépés volt az elismerés és odafigyelés útján: segítette a Kisebbségi Kulturális Alap munkáját, fontos résztvevője volt a regionális és nemzetiségi állami stratégia kidolgozásában. Mindez most meggyengül, az osztály megszűnik, és félek, a stratégiát sem fejezi be a tárca ez évben” – mondja Rigó. Lapunk szerette volna megtudni Kúl Kelemen Melinda közvetlen feletteseinek is a véleményét, valamint kérdéseinkkel kerestük Oľga Škorecovát is, de lapzártáig senki sem válaszolt.