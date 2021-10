Továbbra is megoszlanak a vélemények a távmunkáról

A koronavírus-járvány az emberek magánélete mellett a munkapiaci körülményekre is komoly hatással volt. Erre mutatott rá Szlovákia legnagyobb munkapiaci portálja, a Profesia, amely az Open HR fórum nevű kezdeményezéssel közösen vizsgálta a járványügyi óvintézkedések miatt megváltozott munkakörülmények hatását. A járvány kirobbanása óta összesen 8 nyolc felmérést végeztek, a legutóbbit június és augusztus közt, 3 202 megkérdezett bevonásával. A kutatásból kiderült, hogy vírus miatti változások leginkább az emberek munkájára voltak negatív hatással – a válaszadók 42 százaléka választotta ezt a lehetőséget, míg a magánéletet csak a 37 százalékuk, a tanulmányokat pedig a 33 százalékuk említette.

Hibrid munkavállalás

Az egyik legnagyobb változás, amelyet a járvány magával hozott, hogy a munkavállalók jelentős részének át kellett állnia a távmunkára, vagyis az úgynevezett home office-ra. A szakértők szerint ez egy olyan szokássá válhat, amely a járvány legyőzése után is megmaradhat a munkapiacon.

A Profesia a korábbi sajtóközleményében már rámutatott, hogy a szlovákiai munkavállalók 54 százalékát valamilyen formában érinti a home office (28 százalék a járvány óta teljesen átállt az otthoni munkára, 26 százalék pedig részben). Emellett az is kiderült, hogy a többség nem részesíti előnyben a távmunkát: a megkérdezettek pusztán 8 százaléka vallotta, hogy a továbbiakban is csak otthonról szeretne dolgozni. Viszont azt sem lehet állítani, hogy mindenki visszasírja az irodai munkát, a válaszadók pusztán 38 százaléka véli úgy, hogy egyáltalán nem akar home office-ban maradni. A legtöbben, vagyis az adatközlők 54 százaléka egyfajta megosztott munkavégzést, úgynevezett hibrid munkavállalást szeretne, amely a home office és a helyszíni munka párosításának tekinthető.

Ľuba Fabryová, az Open HR fórum társalapítója ezzel kapcsolatban azt mondta, Szlovákiában is egyre népszerűbbé válik a trend, amely külföldön már-már bevett szokásnak számít.

A negatívumok

A Profesia a legújabb közleményében a home office pozitív és negatív oldalait mutatta be. Ami a negatívumokat illeti, az elemzők elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy melyek a legnagyobb nehézségek a távmunka során. Tízből négy megkérdezett egyetértett abban, hogy otthon nem képesek betartani a megszokott munkaidőt. További 30 százalék arra is panaszkodott, hogy az otthoni környezetben nagyon nehezen tudnak koncentrálni.

Az összpontosítás hiányának leggyakoribb oka, hogy nem egyedül vannak otthon, ezt a válaszadók 38 százaléka mondta. Ez a második hullám idején valószínűleg nagyobb problémát jelentett, hiszen akkor az iskolák zárva voltak és a diákok rá voltak kényszerülve az online oktatásra. A harmadik hullám alatt egyelőre nem zárták be az iskolákat, Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter szerint erre nem is kerül sor.

A megkérdezettek 31 százaléka a hiányos technikai felszereltségre is panaszkodott, de sokan említették azt is, hogy nem megfelelő a főnökükkel való kommunikáció.

A munkaidő betartásának azonban lehet egy másik aspektusa is, mégpedig az, ha valaki túlságosan elmerül a munkájában, és a túlórák a magánélet rovására mennek. Katona Linda, az Érsekújvári Egyetemi Kórház klinikai pszichológusa a témával kapcsolatban korábban azt nyilatkozta lapunknak, a home office-ban is be kellene tartani azt a napirendet, amelyhez a járvány előtt hozzászoktak az emberek, hiszen az otthoni környezetben könnyebben elkalandozik a figyelem, és elképzelhető, hogy a közösségi odalakon való görgetés vagy a házimunka végzése jelentősen meghosszabbítja azokat a feladatokat, amelyek egyébként az irodában nem tartanának sokáig.

Az otthoni munkavégzést nagyban lassíthatja a közösségi média - TASR-felvétel

A pozitívumok

Az otthoni munkavégzésnek azonban vannak egyértelmű pozitív hatásai is. A megkérdezettek 51 százaléka gondolja úgy, hogy a home office legkedvezőbb hozadéka a flexibilis munkaidő, aminek köszönhetően marad idő az egyéb személyes dolgok elintézésére is. A válaszadók egyharmada fontosnak tartja azt is, hogy az otthoni munka során önállóan végezhetik a feladataikat, nincsenek állandó ellenőrzés alatt. Továbbá vannak olyan adatközlők is, akik azt mondták, az otthoni technikai felszerelésük még jobb is, mint a munkahelyükön, így hatékonyabban tudnak dolgozni. A home office-t támogatók 28 százaléka azt mondja, otthon jobban tud dolgozni, mint a munkahelyén.

Meg kell jegyezni, hogy a felmérés tanulságai szerint azok körében népszerűbb az otthoni munka, akik egyedül élnek, és főként azok panaszkodnak a koncentráció hiányára, akik nem egyedül tartózkodnak a háztartásban.